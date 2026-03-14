Adrián Gómez Sánchez 14 MAR 2026 - 21:37h.

Alineación confirmada del Real Valladolid y el CD Leganés en la Jornada 30 de LALIGA Hypermotion

A cinco puntos del descenso

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la victoria (3-2) ante el CD Leganés en la trigésima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Álvaro Aceves (6): Muy seguro en la mayoría de sus acciones, aunque encajó dos goles en los que poco pudo hacer.

Iván Alejo (6,5): Demasiado aguantó para el calvario que le dio Rafael Sánchez López no pitándole ni una falta a favor. Correcto y sin meterse en líos.

Pablo Tomeo (6): Correcto, seis despejes y sin errores de bulto.

Ramón Martínez (5): No estuvo fino en la salida de balón y dejó dudas en muchas acciones.

Iván Garriel (6,5): Muy bien en todos sus duelos contra Luis Henriques de Barros, Duk. Lo intentó desde la frontal y se encontró con Soriano. Estuvo blando en el segundo gol encajado y se marchó lesionado, sustituido por Hugo San.

Stanko Juric (7,5): 10 de 13 duelos y siete recuperaciones en la primera parte. Volvió a ser el de las grandes citas. Partidazo.

Julien Ponceau (6,5): Algo más desaparecido por la falta de posesión que tuvo el equipo, pero dio la asistencia a Marcos André de Sousa. Fran Escribá le cambió por Mathis Lachuer.

Iván San José, Chuki (7,5): La tuvo muy clara nada más empezar y le salió el disparo al centro. Puso un balón perfecto en el saque de esquina del primer gol. Volvió a tenerla y no precisó el remate. Participó también en la jugada del tercer gol.

Peter Federico González (6): Le falta mucha claridad en los metros finales. Todo lo que hace bien antes lo malogra ahí. Puso un buen balón al pie de Chuki. Fue cambiado al final por Lucas Sanseviero.

Marcos André de Sousa (8): Falló una ocasión clarísima sin portero en el área pequeña. Se asoció y jugó muy bien de espaldas. Recuperó muchos balones al principio del partido. Marcó el gol del triunfo para los blanquivioletas. Fue sustituido por Vegard Erlien.

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Sergi Canós Tenés (7): Empezó muy bien el partido. Marcó un golazo de cabeza en un córner perfecto puesto por Chuki y la tuvo con un violento disparo que se encontró con Juan Soriano. Estuvo blando en el tanto encajado, aunque pudo haber falta. Fue cambiado por Juanmi Latasa.

Desde el banquillo

Juanmi Latasa (8,5): Sustituyó a Sergi Canós Tenés. Lo hizo perfecto en la jugada del segundo tanto. Controló, se giró y descargó muy bien. Marcó un golazo de cabeza para dar el triunfo al equipo. Marcó el gol del empate que vale un punto de oro.

Hugo San (7): Entró por Garriel. La tuvo y posicionó mal el cuerpo. Dio la asistencia a Latasa.

Vegard Erlien (6): Sustituyó a Marcos André. Poco pudo aportar.

Mathis Lachuer (s/c): Entró al campo por Ponceau. Dio intensidad al equipo.

Lucas Sanseviero (6): Ingresó al campo por Peter Federico. La tuvo y se encontró con Juan Soriano.