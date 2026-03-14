Jesús Pérez Baraja 14 MAR 2026 - 11:45h.

Solares y el culebrón para renovar a Chuki: "La mayor oferta"

Un punto y un puesto de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el CD Leganés miden sus fuerzas este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 30 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto madrileño. Después de empatar (3-3) ante el CD Leganés en el Estadio de la Rosaleda de la ciudad andaluza el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Carlos Clerc, David Torres, Noah Ohio, Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, el técnico valenciano podría incidir en la idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, Ramón Martínez, Iván Garriel; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.

Bajas y alineación del Leganés

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el CD Leganés, Igor Oca ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de perder (0-1) contra la SD Éibar en el Estadio Ontime Butarque de la localidad pepinera el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los sancionados Amadou Diawara y Álex Millán y de los lesionados Rubén Peña, Jorge Sáenz y Rubén Pulido, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial Carlos Guirao, Said Imigene, Javi Garrido, Gift Siame, Marcos Leiva y Yuri Menac, el técnico vasco podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Oca y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto pepinero, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Juan Soriano; Sebastián Figueredo, Ignasi Miquel, Marvel Antolin, Enric Franquesa; Gonzalo Melero, Seydouba Cissé; Juan Cruz, Óscar Plano, Dani Rodríguez; y Diego García.