El discurso de Marcos Llorente a Pablo Barrios a su estilo tras la lesión

Pablo Sánchez 27 ABR 2026 - 17:09h.

Julián Álvarez, entre algodones: su presencia ante el Arsenal no corre peligro

Espera que pueda estar de vuelta cuanto antes

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Marcos Llorente fue otro de los protagonistas en el Media Day del Atlético a poco más de dos días para la disputa de la ida de las semifinales de Champions frente al Arsenal. El lateral colchonero, además de analizar a su próximo rival, destacó la importancia de Julián Álvarez en el equipo, espera poder ver y charlar con sus compañeros de selección y mandó un mensaje para Pablo Barrios, quien cayó lesionado en la pasada jornada frente al Athletic.

Pablo Barrios no estará frente al Arsenal por lesión y los mensajes de apoyo no han dejado de llegar. El último en brindarle unas palabras cariñosas fue su compañero Marcos Llorente. El jugador lo hizo a su estilo, indagando en las posibles causas de una lesión que llega en un mal momento. Destacó la importancia que tiene en el vestuario y espera que se recupere cuanto antes aprendiendo durante el camino que ahora debe recorrer.

El discurso de Marcos Llorente a Pablo Barrios

"Estamos tristes. Sabemos lo que se sufre cuando te lesionas, son meses en los que estás solo, trabajando. Tu equipo va por un lado y tu por otro. Son momentos difíciles. Pablo es muy joven, aprenderá muchísimo de esto. Empezará a conocer mejor su cuerpo, sus sensaciones. No me cabe ninguna duda de que le estará dando vueltas al coco. Es un profesional como la copa de un pino. Lo conozco, sé sus hábitos. El fútbol es así, influyen tantas cosas. El estrés, cosas que has vivido en la infancia, cómo reaccionas a las cosas que te pasan, la alimentación, el gimnasio, el amor, la familia, el descanso. A veces te vuelves loco buscando la respuesta a por qué ha pasado esta lesión. Mandarle ánimo, es una pieza clave para nosotros. La vida es así. Solo espero que pueda conocerse más. Hay dos maneras de tomárselo, seguro que Pablo toma lo positivo", expresó.