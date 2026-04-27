Julián Álvarez, entre algodones: su presencia ante el Arsenal no corre peligro

Celia Pérez 27 ABR 2026 - 15:29h.

El delantero ha entrenado con normalidad y estará para la cita europea

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El Atlético de Madrid afrontará este miércoles la ida de semifinales de Champions League frente al Arsenal en un duelo al que el Cholo Simeone llega muy pendiente de Julián Álvarez. El delantero argentino está entre algodones por unas molestias en el muslo que le dejaron sin minutos ante el Athletic y que ponen en duda su presencia para la cita en la máxima competición europea, algo que han analizado este lunes en ElDesmarket.

Nacho Donado apunta a que el delantero argentino ha estado entrenando con normalidad estos días y que todo apunta a que estará bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone para el duelo contra el Arsenal.

"Julián es uno de los jugadores que vive una fatiga de partidos importante. Recordemos que el año pasado jugó Copa América y Juegos Olímpicos, torneos de temporada con el Atleti hasta el final, extasiado de minutos. El otro día hizo un esfuerzo en el final de Copa tremendo para anotar ese gol y llevar el partido a prórroga. Estaba fundido, no podía dar una carrera. Luego falló el penalti. Julián está entre algodones. Ni viajó al Elche, ni calentó contra el Athletic a pesar de estar convocado porque toda carrera que se le pueda ahorrar, puede ser clave en esta eliminatoria", comenzó analizando.

"Si llega la información de que Julián está con las pilas puestas. Le he visto entrenar durante toda la semana. Jugador que entrena y entrena con el grupo. No me preocupa. Yo le espero en la eliminatoria contra el Arsenal. Va a estar seguro", añadió.

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Y es que el jugador está dando todo para llegar a la cita clave de Champions. Aunque el domingo era día libre para la plantilla, la realidad en el Cerro del Espino fue otra. Julián Álvarez apareció para seguir tratándose con los fisios y recuperadores.