Alerta en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez, en duda para el Arsenal

Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 11:52h.

No jugó ante el Athletic pese a estar convocado

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En el Atlético de Madrid hay una preocupación que va más allá de cualquier victoria reciente. Tiene nombre propio: Julián Álvarez. El delantero argentino está entre algodones por unas molestias en el muslo que le dejaron sin minutos ante el Athletic y que ahora ponen en duda su presencia en el partido más importante de la temporada.

Porque el duelo ante el Arsenal FC ya no es una cita más. Es una semifinal de Champions. Y el Atlético no quiere afrontarla sin su referencia.

Del banquillo ante el Athletic a la carrera contrarreloj

La imagen ya fue clara durante el último partido: Álvarez estaba, pero no estaba. Convocado, sí. Pero sin calentar, sin rondos y sin opción real de jugar. Una decisión tomada por pura precaución tras notar molestias en el muslo en los días previos.

El plan inicial pasaba por darle minutos para no llegar “en frío” al duelo europeo, pero Diego Pablo Simeone no quiso arriesgar. Y eso lo dice todo. Porque cuando un jugador como él se queda sin jugar en un partido así… es que algo preocupa de verdad.

Trabajo extra y optimismo

Aunque el domingo era día libre para la plantilla, la realidad en el Cerro del Espino fue otra. Julián Álvarez apareció para seguir tratándose con los fisios y recuperadores.

El objetivo está claro: llegar sí o sí al miércoles. El club maneja un optimismo moderado. La idea es que, con descanso y tratamiento, pueda estar disponible ante el Arsenal. Pero hay un matiz importante: llegaría sin ritmo competitivo.

No juega desde la final de Copa. Y eso, en un partido de este nivel, pesa.