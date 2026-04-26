Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 00:11h.

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El Atlético de Madrid celebraba el gol que sentenciaba el partido hasta que el gesto de Alexander Sorloth cambió el ambiente en cuestión de segundos. El delantero noruego, tras firmar su doblete en el descuento, se llevó la mano a la pierna y encendió todas las alarmas en el banquillo y en la grada.

Porque no era un gol cualquiera. Era el 3-0. Era el cierre del partido. Y, durante unos instantes, pareció convertirse en un problema mayor.

Gol, gesto extraño y silencio en el Metropolitano

Corría el minuto 90+4 cuando todo se desencadenó. Pase en profundidad de Nahuel Molina, carrera de Sorloth y definición potente ante Unai Simón. Gol. Partido sentenciado.

Pero justo después llegó la imagen que lo cambió todo. El delantero frenó, hizo un gesto de dolor y las miradas se fueron directamente a él. Durante unos segundos, la celebración quedó en segundo plano. La duda era evidente: ¿lesión?

El contexto no ayudaba. El Atlético ya había sufrido problemas físicos recientes y cualquier gesto extraño activaba la preocupación.

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Del susto al alivio

Afortunadamente, todo quedó en un susto. El propio Sorloth se encargó de rebajar la tensión tras el partido, confirmando que no había lesión: “Solo fue un calambre. Me hice daño mientras corría, pero por suerte pude finalizar antes".

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Un mensaje directo que devolvió la calma al entorno rojiblanco. De hecho, el delantero pudo continuar sobre el césped sin problemas, cerrando una segunda parte en la que fue protagonista absoluto. Su rendimiento en los minutos finales fue clave para rematar el encuentro.

Más allá del susto, lo cierto es que Sorloth firmó un tramo final decisivo. Su doblete en el descuento no solo aseguró la victoria, sino que reflejó su impacto en la segunda mitad.