Drama en el Atlético de Madrid con otra lesión de Pablo Barrios y enfado de Simeone

Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 22:24h.

Pablo Barrios volvió a caer lesionado en el Metropolitano

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El Atlético de Madrid consiguió remontar al Athletic Club el tanto inicial de Aitor Paredes con los dos tantos de Antoine Griezmann y Alexander Sorloth pero la mala suerte volvió a cebarse con Pablo Barrios antes de llegar al cuarto de hora de la segunda mitad. El centrocampista, que era titular por primera vez desde el mes de enero, volvió a sentir problemas físicos y se retiró del campo sin poder creérselo ante el visible enfado de Diego Pablo Simeone por esta mala fortuna.

Tras un control, el madrileño rápidamente miró al banquillo sabedor de que algo no iba bien y terminó tirándose al suelo mientras recibía la atención de los servicios médicos. La cara del futbolista colchonero era de incredulidad al volver a caer lesionado después de no haber podido tener minutos ya en la final de la Copa del Rey y a sólo cuatro días de recibir al Arsenal en la ida de las semifinales de Champions League.

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Rápidamente, Diego Pablo Simeone mandó a Johnny Cardoso que se cambiase y el estadounidense entró por un Pablo Barrios que se marchó a vestuarios visiblemente dolido por este nuevo contratiempo. El Cholo, por su parte, reflejó su enfado por la mala suerte de su pupilo tras intentar consolarle pateando una botella en la zona de banquillos.

El Atlético no informó nada más allá de que pasará por pruebas por este problema en el muslo izquierdo: "Barrios, sustituido en la segunda parte al sentir molestias musculares en el muslo izquierdo. Pendiente de pruebas complementarias".

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A falta de las pruebas, Diego Pablo Simeone habló tras el partido sobre este contratiempo de Pablo Barrios: "Son momentos difíciles, tendrá que atravesarlos. La vida siempre nos pone en dificultades y a él se lo está poniendo desde sus lesiones. Habrá que sacar aprendizajes puros para el tiempo que viene".

También habló su amigo Álex Baena sobre la lesión del futbolista rojiblanco, lamentando esta mala suerte por la que él también ha pasado. Al igual que Antoine Griezmann, que también le mandó un mensaje en zona mixta: "Jodido, es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué dicen los médicos y estar con él. A seguir trabajando y recuperándose y hacer lo que pueda para que esté cuanto antes en forma".

Pablo Barrios, a la espera de saber su lesión para el final de temporada

En el Atlético de Madrid cruzan los dedos ahora para que los problemas físicos de Barrios se queden en un susto y no pierdan al futbolista cuando apenas queda un mes para que acabe la temporada. Con pocos objetivos en LALIGA EA Sports más allá de asegurar la cuarta plaza, en el punto de mira de todos está esa eliminatoria ante el Arsenal en semis de Champions League en busca de la cuarta final de la historia rojiblanca.

Además del Atlético, en el horizonte del centrocampista estaba también el Mundial 2026 después de haber entrado en las convocatorias de Luis de la Fuente de los pasados octubre y noviembre y tras haberse perdido ya por lesión la de marzo. Pablo Barrios buscaba colarse en la lista de España, más complicada después de haber jugado apenas el tramo final ante el Tottenham y el pasado miércoles en Elche tras haber sufrido una lesión en el muslo y otra en los isquios.