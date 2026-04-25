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El Arsenal suma dos piezas clave a la enfermería antes de visitar al Atlético de Madrid

Havertz, lesionado ante el Newcastle.
Havertz, lesionado ante el Newcastle.. Cordon Press
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El alemán Kai Havertz, del Arsenal, se retiró lesionado en el partido contra el Newcastle United a cuatro días de enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. El delantero se retiró a la media hora con un problema aparentemente muscular y fue sustituido por el sueco Viktor Gyökeres.

El alemán se une a una enfermería en la que también están Mikel Merino, descartado para lo que resta de temporada, y Jurrien Timber, que debería volver en las próximas fechas. Havertz no fue el único en sumarse a esa lista de tocados de cara al duelo de Champions en el Metropolitano. Eze, otra de las armas más letales de Arteta y goleador este sábado, tampoco pudo continuar por lesión en el segundo tiempo.

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