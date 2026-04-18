Alberto Bravo 18 ABR 2026 - 16:13h.

El catalán abandonará el Celta a finalizar la temporada con la carta de libertad

Marco Garcés, director deportivo del Celta: "Mingueza no ha respondido a nuestra oferta de renovación"

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VigoTras cuatro años vistiendo la celeste Óscar Mingueza dejará el Celta de Vigo al finalizar la temporada. El carrilero catalán no ha respondido a la oferta de renovación presentada por la entidad celeste, que ronda los cuatro millones de euros brutos por temporada. Así lo desveló Marco Garcés, director deportivo. Son muchos los clubes, con mayor capacidad económica que los vigueses, que se han interesado por su situación. El último, tal como apuntan desde Inglaterra, es el Arsenal de Mikel Arteta.

Según apunta el diario The Telegraph el Arsenal de Londres, semifinalista de la Champions League y actual líder de la Premier League, ha puesto sus ojos sobre el internacional español. El 30 de junio acabará su contrato con el Celta de Vigo por lo que llegaría a los Gunners con la carta de libertad. El Aston Villa de Unai Emery y el Fulham de Marco Silva también evalúan su fichaje.

En enero su nombre estuvo fuertemente relacionado con la Juventus de Turin. Incluso se habló de una oferta en firme de la Vecchia Signora para firmar al jugador en el mercado invernal cerrando su etapa de celeste seis meses antes de la finalización de su contrato. Aunque Óscar Mingueza, en sus últimas comparecencias, no cerró la puerta a su renovación el club da por perdido al futbolista desde hace semanas.

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El Celta de Vigo, con el fichaje de Álvaro Núñez el último día del mercado invernal, ya se protegió de la marcha de Óscar Mingueza. El vasco firmó hasta junio de 2030 procedente de Elche. Los vigueses pagaron algo menos de un millón de euros por el carrilero. Con una pubalgia y en pleno proceso de adaptación a lo que demanda Claudio Giráldez a sus futbolistas.

Óscar Mingueza, que ha experimentado un importante bajón en su rendimiento, suma un gol y cinco asistencias en 40 partidos esta temporada. El de Santa Perpètua de Mogoda ha disputado 2.622 minutos siendo uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez este curso.