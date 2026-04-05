Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 16:19h.

El director deportivo confirma las pocas expectativas que hay en el Celta de conservar al jugador

El futuro de Óscar Mingueza, muy lejos del Celta

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VigoEste pasado jueves desde ElDesmarque apuntábamos a que el Celta de Vigo daba prácticamente por perdido a Óscar Mingueza. Ahora es Marco Garcés, el director deportivo del club olívico, quien reconoce que el futbolista no ha respondido a la última oferta de renovación que le presentaron hace semanas. El futuro de Óscar Mingueza está lejos de Balaídos.

El jugador abandonó a su representante de toda la vida, Josep Maria Orobitg. En las próximas semanas, cuando la vinculación contractual de Mingueza con Orobitg termine, será anunciado por su nueva agencia, la poderosa Unique Sports, con una fuerte presencia en Inglaterra. Su destino podría estar en Inglaterra o Italia, donde la Juventus mostró interés en su fichaje.

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Óscar Mingueza, que pidió tiempo para pensar al club, no ha contestado a la oferta de alrededor de cuatro millones de euros brutos por temporada que le presentó el Celta. El club estaba dispuesto a ofrecerle una de las fichas más altas de la plantilla. Ante la falta de respuesta, la dirección deportiva ya se movió en el mercado de invierno firmando a Álvaro Núñez, procedente del Elche CF.

"La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta y esperamos que tome una decisión", explicó Marco Garcés en DAZN antes del partido de Liga en Mestalla ante el Valencia. El director deportivo mexicano confirmó que el catalán "no ha respondido" a la propuesta celeste.

En Vigo saben que no pueden competir con otras ofertas que mejoran en mucho la propuesta celeste. De ahí, tal como informábamos en los últimos días, el club asume con naturalidad su marcha al finalizar este 30 de junio su contrato de cuatro temporadas con el que llegó procedente del FC Barcelona con la carta de libertad.

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Esta temporada suma 1.572 minutos en Liga, repartidos en 25 partidos en los que ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. En Europa League ha dado una asistencia en nueve encuentros con 572 minutos de juego. También jugó 240 minutos en la Copa del Rey con un nuevo pase de gol. Seguirá siendo importante para Claudio Giráldez hasta final de curso.