Celia Pérez 30 MAR 2026 - 12:24h.

Su fichaje se consumó a última hora del mercado de invierno

Álvaro Núñez revela su ejemplo a seguir con claro ADN Athletic: "¿Jugador favorito?"

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Hace 15 días que Álvaro Núñez por fin consiguió debutar con el Celta de Vigo. Fue frente al Real Betis y mes y medio después de haber aterrizado en Vigo el último día del mercado invernal. El defensa bilbaíno, procedente del Elche, terminó firmando con el club celeste un contrato hasta junio de 2030, por cuatro temporadas y media, en lo que había sido una operación que se mantuvo en suspense hasta última hora.

En una extensa entrevista en La Voz de Galicia, el joven defensa cuenta cómo vivió ese último día, dando detalles incluso de su conversación con Marco Garcés, director deportivo celeste, dando por descartada su llegada a Balaídos. "El último día de mercado sí que fue muy loco. Es que claro, la cosa venía de más atrás. No te lo puedo ni explicar. Pasó el último día de parecer que sí a parecer completamente que no. A luego que a final entrase a falta de diez minutos y se cerrarse el fichaje. Fue demasiado loco todo. Me puse hasta enfermo", comenzó contando.

Álvaro cuenta el mensaje que le mandó Marco y al que él le contestó manteniendo la esperanza hasta el final. "Marco me escribe un mensaje y me dice 'gracias por todo, pero no se ha podido hacer'. Me acuerdo que yo le puse: 'Solo queda rezar hasta las 12 de la noche. Vamos a confiar'. Y por suerte así fue", confesó sobre probablemente uno de los días más tensos de su trayectoria.

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Una experiencia que ya queda en el pasado habiendo disputado sus primeros minutos con la camiseta celeste. Tras debutas con el Real Betis, Álvaro volvió a tener minutos frente al Alavés y parece que comienza a entrar en los planes de Claudio Giráldez como carrilero. Formado en Lezama, con pasado en Can Barça y explotando en el Elche, el central afronta ahora una nueva e ilusionante etapa en el conjunto celeste.