Álvaro Núñez revela su ejemplo a seguir con claro ADN Athletic: "¿Jugador favorito?"

Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 16:27h.

El lateral bilbaíno responde a un test muy personal

Álvaro Núñez le pone un pero a su debut mes y medio después de su fichaje por el Celta: "Agridulce"

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BizkaiaÁlvaro Núñez fue el nombre propio del Celta de Vigo en el cierre de mercado invernal. La dirección deportiva que comanda Marco Garcés consiguió bajar su masa salarial con beneficios y logrando firmar a tres nuevas caras. El defensor de Bilbao fue el último en llegar, cerrando el apartado de llegadas celestes con Matías Vecino y Fer López.

Formado en Lezama, Núñez acabó marchándose a Can Barça en el verano de 2022 hasta acabar en un Elche CF en el que fue potenciado por la mano de Eder Sarabia. Ahora, a sus 25 años, está entrando en los planes de Claudio Giráldez como carrilero, aunque el espejo en el que se mira jugaba en varias demarcaciones.

Álvaro Núñez y un ejemplo a seguir con ADN Athletic Club

Este jueves, el Celta ha difundido un test personal del defensor en el que trata diversos asuntos. En lo estrictamente futbolístico, Álvaro Núñez es cuestionado por su futbolista favorito. Su respuesta, muy clara, refleja que es un ejemplo a seguir para él, pues actuaba en la misma zona del terreno de juego que tiende a ocupar.

Si creció en las categorías inferiores del Athletic Club y nació en Bilbao, la lógica invita a pensar que su ídolo futbolístico también vistió de rojiblanco. Y así es. A la pregunta de quién es su jugador favorito, Álvaro Núñez arrojó un nombre con claro ADN de los leones: "Andoni Iraola".

La opción de Andoni Iraola como sustituto de Ernesto Valverde

Retirado en 2017 en el New York City tras toda una vida en el Athletic, Andoni Iraola es uno de los señalados para regresar a la disciplina bilbaína. Una vez anunciada la decisión de Ernesto Valverde, pues dejará el banquillo de San Mamés al término de la presente temporada, un amplio sector de la afición apunto el nombre del técnico de Usurbil.

Aunque la opción de Edin Terzic gana fuerza entre el entorno del presidente Jon Uriarte, la opción de Andoni Iraola, con su futuro en el aire en Inglaterra, no está ni muchos menos descartada. ¿Se reencontrará en el futuro Álvaro Nuñéz con su jugador favorito como entrenador?