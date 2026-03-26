Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 14:39h.

El técnico celeste sabe cómo funciona el mundo del fútbol

Claudio Giráldez critica un término de la afición del Celta y saca pecho por un fichaje: "No me gusta nada"

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VigoClaudio Giráldez es el líder de un Celta de Vigo que brilla con una importante base de cantera. Desde que aterrizó en el primer equipo, el porriñés ha ido elevando el techo competitivo de un equipo que ha pasado de pelear por eludir el descenso a soñar con las semifinales de la UEFA Europa League. Pese al buen momento que atraviesa el club, el entrenador mantiene la calma al abordar su futuro.

En una reciente entrevista concedida a Radio Galega, Claudio Giráldez tranquiliza a los aficionados pese a cumplir contrato en el próximo junio de 2027: "Agradezco el cariño, que la gente me ponga en esa situación o hable de mí pero no toca ahora ni es algo que deba preocupar a alguien".

Eso sí, el entrenador del Celta de Vigo quiere alejarse del ruido. Giráldez deja claro que la decisión sobre su futuro depende exclusivamente de él y no se dejará llevar por opiniones externas, salvo la de Marián Mouriño y Marco Garcés: "Primero yo decido sobre mi carrera y mi vida. Da igual lo que puedan opinar los demás salvo mis jefes que son los que pueden decir renovarme o echarme".

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Claudio Giráldez y una evidencia por su futuro en el Celta de Vigo

Son muchos los que le ven dirigiendo al equipo olívico durante muchos años, pero él no altera su camino: "No tengo por qué seguir lo que la gente dice que tengo que seguir ni seguir una carrera al uso ni compararme con Simeone ni con Ferguson". De hecho, Giráldez, que está feliz en su casa, deja asocia su continuidad con los resultados: "Tiene que ver con los momentos, con ir estando cómodos, seguir la misma línea de pensamiento de crecimiento y siempre digo que es la línea en la que estamos ambas partes ahora mismo. Por eso estoy contento aquí. Se ha visto que las cosas cambian muy rápido para todo y estamos juzgados por los resultados. Cuando ganamos somos todos buenísimos, cuando perdemos somos todos malísimos".

Por último, en un acto de sinceridad, Claudio Giráldez avisa de una clara evidencia en el fútbol, pues nada es eterno: "No tengo otra ambición ahora mismo, otra ilusión. El momento que cambie mi pensamiento, el pensamiento del club pues sabemos que esto no va a ser eterno, sabemos que nadie está en un sitio eternamente y menos en nuestra profesión".