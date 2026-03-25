Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 20:24h.

El técnico celeste explica por qué su equipo no suma más en Balaídos

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VigoClaudio Giráldez quiere pasar página. La dura y sorprendente derrota ante el Deportivo Alavés aguó las buenas sensaciones del Celta de Vigo en un tramo importante de la temporada. Un tropiezo del que el técnico olívico quiere aprender en un final de curso que se antoja apasionante. Aunque no solo no le gustó su equipo en esa remontada babazorra, tampoco un término muy usado entre su afición.

Este miércoles, el preparador porriñés concedió una entrevista a Radio Galega. En ella, Giráldez volvió a analizar el último duelo liguero, así como sacó pecho por un fichaje del Celta que está siendo decisivo en los últimos partidos.

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Para Claudio, el pinchazo en Balaídos servirá para crecer: "Es de las derrotas más difíciles de digerir, siendo honestos, desde que soy entrenador del primer equipo. Creo que estamos mal acostumbrados a que el equipo esté siempre estable. Cuando el equipo se vio que bajó el pistón y se quiso reconectar, no fue suficiente. Lección y aprendizaje tremendo para todos".

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Claudio Giráldez y el término de la afición del Celta que no le gusta nada

La remontada del Alavés generó una opinión unánime entre el celtismo. Eso sí, su entrenador no comparte el término empleado: "No me gusta nada la expresión 'celtada', porque falta el respeto al rival, eso lo primero. Igual que cuando le ganamos al Madrid, también se nos tiene que respetar por lo que hicimos allí. En este caso, también nos genera algo negativo hacia nosotros mismos, no solo al rival, una exigencia o presión que no nos corresponde. Es una cagada, lo dije y lo mantengo".

En Balaídos, el Celta podría haber sumado más puntos, pero Claudio Giráldez no cree que se deba a algo de su equipo: "El año pasado nos costó más esa parte mental de lo que pasaba fuera de casa y este año no percibo que sea por una presión ni dinámica. No están saliendo los resultados y aún así el equipo ha hecho partidos muy buenos. Los rivales exponen un poquito menos, tú tienes que estar más preciso y en cierto momento nos está viniendo en contra. Hemos sido merecedores de más en casa, no hablo de ahora si no de inicio de temporada".

Por último, el técnico celeste sacó pecho por Ferran Jutglà, clave en este tramo del curso: "Sabemos que es un jugador que tiene muchos recursos, es capaz de jugar en muchas alturas, en muchas zonas del campo. Queríamos sorprenderles jugando de cuatro al Alavés dentro del 3-5-2 de ellos. Es un jugador capaz de eliminarte en controles, en conducciones y cuando no le detectan llega bien al área. Lo interpretó muy bien, lo hicimos parecido contra el Atlético contra Lenglet. Demostró todos los recursos que puede tener para sujetar balones, para eliminarte, dar pases de gol, trabajo. Por eso tuvimos claro este verano que tenía que venir y por eso hemos tenido la confianza cuando no atravesaba su mejor momento".