David Torres 24 MAR 2026 - 18:50h.

Unai Núñez es feliz en Valencia y el Valencia CF quiere que siga

El Valencia CF y Unai Núñez se dan 'like'

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Unai Núñez tiene marcado en rojo en su calendario el próximo partido de LALIGA en Mestalla. El Valencia CF recibe en la Jornada 30 al Celta de Vigo, el equipo que tiene la propiedad de sus derechos federativos y con el que tiene contrato en vigor y al que volverá en verano, será el próximo rival en la escalada europea de los de Mestalla. Es más, si los de Carlos Corberán ganan se quedarían a tres puntos de los gallegos, que son actualmente los sextos clasificados en la competición doméstica.

Unai Núñez no tiene cláusula del miedo

El jugador no tiene cláusula del miedo, como avanzó la COPE y ha podido confirmar ElDesmarque, y lo normal es que sea titular, como viene siendo habitual desde que aterrizó en febrero. De hecho, tras un primer partido como suplente, se instaló en el once titular de Carlos Corberán y ya no salió de ahí hasta la fecha. Cuando no es fijo en el centro de la zaga, ocupa el costado derecho cuando, como en Sevilla, el Valencia CF no ha tenido a Thierry. Ante el Celta vuelve el portugués, pero el central vasco seguirá jugando.

Apenas han sido siete encuentros, pero su rendimiento ha servido de sobra para que el Valencia CF y el futbolista se den cuenta que están hechos el uno para el otro. El club y Unai saben que el futbolista tiene que volver al Celta de Vigo, club con el que le quedan varios años de contrato (hasta 2029 según algunas fuentes) y deberían negociar su salida, ya que Claudio Giráldez no cuenta con él. Antes de que vuele a Vigo, eso sí, el conjunto de Mestalla y el futbolista, como ya publicó ElDesmarque el 10 de marzo, tienen previsto y sentarse a hablar del futuro. Será, si todo sigue como hasta la fecha, en junio.