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El Valencia CF se obliga a luchar por Europa: depende de sí mismo

El periodista no es noticia
Alegría de gol del Valencia CF en Sevilla
Guido Rodríguez ante el Sevilla. Kiko Hurtado
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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Sevilla este sábado en el Sánchez Pizjuán. El triunfo permite a los de Carlos Corberán sumar su tercera victoria de la temporada a domicilio, les da prácticamente la salvación y no les descarta todavía para la lucha europea. Es más, dada la clasificación y el rendimiento demostrado por los jugadores, le obliga y le exige luchar por entrar en Europa en una temporada en la que podrían ir hasta diez equipos a competiciones europeas la campaña pasada.

Y es que, el Valencia ganó 0-2 al Sevilla, un rival directo por la permanencia, y toma oxígeno con un partido redondo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a los tantos poco antes del descanso de Hugo Duro y del belga Largie Ramazani, lo que hunde y deja muy tocados a los sevillistas, sin reacción alguna en la segunda parte.

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Piña del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán
Piña del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán. Kiko Hurtado

La plantilla no rehuye el reto de Europa

Los jugadores saben que la afición quiere soñar y que sólo si siguen dando la versión mostrada en Sevilla podrán obtener su aprobado. Hugo Duro no se escondía al asegurar que no descartan nada. "Sí, siempre lo digo, pero no se puede quedar en palabras. Esto va de lo marca el césped y como te digo, aquí tenemos que ser once guerreros, correr como nadie porque se está demostrando que cuando nosotros estamos a nivel, sobre todo de correr, de competir es muy difícil ganarnos".

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En el mismo sentido, se expresaba Guido Rodríguez. "Cuando me preguntaron cuando llegué al club, dije que creia que en el momento que yo había llegado estábamos casi igual de mirar para abajo que mirar para arriba y que creía que lo más importante es mirar para arriba. Me parece que lo estamos demostrando. Creo que hay siempre que mirar para arriba, ir partido partido".

Guido Rodríguez en Sevilla
Guido Rodríguez en Sevilla. Valencia CF
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La clasificación no admite dudas: cuarto mejor en la segunda vuelta

El caso es que, el sentir del vestuario está respaldado por los datos. El Valencia CF, con 18 puntos en la segunda vuelta es el cuarto mejor equipo si se analizara sólo el segundo tramo de competición. Dicho esto, los 35 puntos que tiene el equipo le permiten estar a tres puntos de Europa y dependiendo de sí mismo para entrar como octavo clasificado, e incluso puede alcanzar al séptimo cuando tiene un partido pendiente contra la Raal Sociedad, que es el que el equipo que ahora mismo ocupa la última posición europea.

Clasificación LALIGA
Clasificación LALIGA. eldesmarque.com
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