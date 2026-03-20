David Torres 20 MAR 2026 - 08:05h.

Hasta diez equipos podrían jugar Europa la temporada que viene

Los seis equipos españoles en cuartos acercan la plaza extra de la Champions League 26/27 a LALIGA

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ValenciaAunque el Big Data ha descartado prácticamente al Valencia CF de Europa, los rivales españoles y su gran campaña en competiciones europeas pueden cambiar esta predicción. Suena raro decirlo tras caer ante el colista Oviedo, pero lo cierto es que el Valencia CF sigue teniendo opciones de jugar en Europa la campaña que viene si se lo propone y repite una segunda vuelta como la del año anterior. Quedan diez jornadas para el final de LALIGA y podría darse la circunstancia de que hasta diez equipos españoles jueguen en Europa. Es remota la posibilidad, pero real.

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¿Cuántos equipos podrían ir a Europa?

España ahora mismo tiene seis equipos clasificados para cuartos de final de las diferentes competiciones europeas (Real Madrid, Barcelona y Atlético en Champions; Celta, Betis y Rayo en Europa League y Conference League). Eso significa que España acaricia una plaza extra en Champions, de tal forma que irían los cinco primeros a la Champions, el sexto a Europa League,

Si cualquiera de ellos gana una de las competiciones en las que está inmerso, generaría una plaza extra a las ya existentes que son cinco en Champions (cuatro más una extra por el coeficiente de LALIGA respecto a otras competiciones europeas), dos en Europa League (una vía Liga y una para el campeón de Copa) y otra por Conference. Es decir, a las ocho iniciales se les podría sumar una novena si algún equipo español gana su competición y no ha logrado plaza Champions vía Liga. Pero aún hay más. Si la Real Sociedad gana la Copa del Rey y no está clasificado para Europa por la Liga (Ahora es séptimo) podría generarse la décima plaza.

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¿A cuántos puntos está el Valencia CF?

Ahora mismo el Valencia CF tiene 32 puntos, está a tres del noveno (el Getafe con el que tiene el golaveraje a favor) y a cinco del octavo, el Espanyol. Es una quimera sí, pero no es imposible. La dinámica dicta que el Valencia CF no lo va a conseguir y, cuando lo tuvo en su mano como ante el Oviedo lo desperdició pero...