David Torres 19 MAR 2026 - 21:40h.

El Valencia CF jugará de naranja en la jornada retro

Está inspirada en la que lucía a principios de los noventa como tercera equipación

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El Valencia CF ha hecho pública la camiseta vintage que lucirá durante la jornada 31 de LALIGA en Primera División, y que se disputará entre el 10 y el 13 de abril. En esa cita se celebrará una jornada retro y como al Valencia CF le corresponde jugar ante el Elche en el Martínez Valero, lucirá una camiseta naranja imitando a la tercera equipación que ya vistió en la temporada 91-92. Será una acción inédita en el fútbol profesional europeo: los jugadores saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

¿Qué camiseta ha elegido? Una camiseta inspirada en la tercera equipación de la 90-91 y 91-92

El Valencia CF CF ha decidido junto a Puma que la camiseta que llevará sea una que emule a la tercera equipación que vistió en la temporada 91-92. La camiseta era naranja y el pantalón y las medias son negras. Las equipaciones participantes han sido presentadas este jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa. Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural.

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El Valencia y PUMA unidos comercialmente desde 2019 y con contrato hasta 2029 decidieron regresar a comienzos de la década de los noventa cuando la marca alemana vistió al conjunto valencianista por primera vez (fue entre 1990 y 1992). Por eso, la camiseta elegiga se ha inspirado en una de sus primeras creaciones, la tercera equipación de la 91-92 para esta jornada retro.

¿Qué Valencia CF llevó esa camiseta? El Valencia CF de Espárrago y la enfermedad de Penev en la 90-91

El Valencia CF vistió la camiseta retro de esta jornada en dos campañas. La primera fue la temporada 1990-1991 del Valencia CF, marcada por las altas expectativas tras el subcampeonato liguero del curso anterior, se saldó con una evidente regresión deportiva y una preocupante irregularidad. El conjunto dirigido por Víctor Espárrago, con escasos refuerzos y un inicio titubeante que lo llevó a coquetear con los puestos de descenso, hasta finalizar séptimo en Liga y quedar fuera de competiciones europeas.

La enfermedad de su principal referencia ofensiva, Lubo Penev, durante varios meses, mermó notablemente el potencial del equipo, que tampoco logró trascender en Copa del Rey ni en la Copa de la UEFA. En definitiva, el Valencia cerró un curso decepcionante, lejos de las expectativas generadas, que culminó además con la salida del técnico uruguayo y la sensación de haber desaprovechado el impulso competitivo logrado un año antes.

Hiddink, la conversión en SAD y la inauguración de Paterna en la 91-92

Aquel Valencia CF de la 91-92 fue el de Guus Hiddink, quien logró reconducir al equipo tras un inicio irregular y convertirlo en uno de los equipos más atractivos del campeonato español. Pese a las dudas iniciales con algunos fichajes como Leonardo, que llegó lesionado, o Rommel Fernández, el equipo fue de menos a más hasta firmar un meritorio cuarto puesto en Liga, a siete puntos del campeón FC Barcelona, lo que le permitió clasificarse para la Copa de la UEFA. En la Copa del Rey, los valencianistas completaron también una destacada actuación, eliminando al propio Barcelona antes de caer en cuartos ante el Real Madrid.

Con un juego vistoso, una defensa sólida y una notable capacidad goleadora, el conjunto blanquinegro cerró una campaña positiva que marcó el inicio de una etapa de crecimiento, además de coincidir con el proceso de transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva y el homenaje a Ricardo Arias tras 17 años en la entidad.

Fue la camiseta que defendieron algunos clásicos del Valencia CF como Arias, Camarasa, Giner, Nando, Quique, Voro, Arroyo, Fernando, Leonardo, Roberto, Tomás, Eloy, Fenoll, Penev o Rommel Fernández

Ese año, en concreto el 19 de Febrero de 1992 se inauguró la Ciudad Deportiva de Paterna, vivero de los mejores jugadores en la historia del club

Fue la camiseta que defendieron algunos clásicos del Valencia CF como Arias, Camarasa, Giner, Nando, Quique, Voro, Arroyo, Fernando, Leonardo, Roberto, Tomás, Eloy, Fenoll, Penev o Rommel Fernández