David Torres 19 MAR 2026 - 10:36h.

Italia seduce a Eray Cömert, aunque él mira a Alemania

Eray Cömert vive una segunda juventud en el Valencia CF y Ugrinic está creciendo como la espuma

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La selección de Suiza ha citado a Filip Ugrinic y Eray Cömert para este parón de selecciones dónde jugarán sendos amistosos ante Alemania (27 de marzo - Basilea a las 20.45 horas) y frente a Noruega en Oslo (31 de marzo a las 18 horas). Sin duda, un reconocimiento a su trabajo en Valencia, dónde teóricamente está viviendo sus últimos meses. La llamada responde a su mejoría en el Valencia CF y les abre la puerta incluso del Mundial de este verano. Son, junto a Stole Dimitrievski, los únicos futbolistas internacionales con los que cuenta la actual plantilla.

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Eray Cömert vuelve un año después: Escaparate internacional

Todo ha cambiado en la vida de Eray Cömert; de estar a punto de salir en verano y pensárselo en invierno a ser fijo con Carlos Corberán, despertar el interés de clubes europeos (el Lazio el último) y ser, además, llamado por la Selección de Suiza. Murat Yakin se ha vuelto a acordar de su viejo pupilo tras ver como las cosas le funcionan bien en Mestalla. Y es que, desde que cambió el año, Eray Cömert lo juega todo en el Valencia CF y además está cumpliendo con creces desplazando a futbolistas como César Tárrega que, a priori, partían como titulares. Las lesiones de Copete y Diakhaby le han dado una segunda oportunidad y la ha aprovechado.

Eray Cömert era más o menos habitual en la selección de Suiza cuando firmó con el Valencia CF. Tras debutó en 2019 fue entrando y saliendo del combinado nacional de su país hasta el año pasado. En marzo de 2025 participó en el último de los 18 encuentros internacionales que tiene en su haber. Fue un amistoso ante Luxemburgo. Ahora vuelve, un año después para los amistosos de Alemania y Noruega.

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La llamada de la selección de Suiza es, sin duda, un escaparate inmejorable para un jugador que ahora mismo está dirimiendo qué hace su futuro. A él le encantaría jugar en Alemania, desde Italia lo siguen y la puerta del Valencia CF y LALIGA todavía no está cerrada.

Ahora mismo, el futuro de Cömert pasa por buscarse un equipo donde jugar a partir del mes de junio. Es verdad que el Valencia CF no ha cerrado del todo la puerta a renovarlo, pero no tiene prisa ni apuros. Las dos partes se han tanteado sin más y el club madura aún su decisión sobre Cömert que será colectiva y económica. Es decir, en función de todas los movimientos en la zaga (si sale Diakhaby, si pudiera quedarse Unai Núñez etc..) se analizará la cuestión de Cömert.

Ugrinic, asentado en el Valencia CF

Más tranquilo tiene su futuro Filip Ugrinic, con contrato en vigor y la confianza de un Carlos Corberán que tuvo que esperar a noviembre para llamarlo a filas ya que comenzó la temporada lesionado. Cuando entró en el equipo no lo dejó y se convirtió en titular indiscutible.

Ugrinic, más joven que Eray, debutó con Suiza en 2023 y sólo ha jugado cuatro partidos hasta la fecha, con el combinado helvético. Repitió en 2024 y desapareció de los planes de Murat Yakin hasta hoy. Y es que, por mal que esté el Valencia CF, tener minutos en LALIGA sin duda es un escaparate que todos los entrenadores tienen muy en cuenta.