Jorge Morán 18 MAR 2026 - 17:13h.

El presidente de LALIGA se mostró 'ilusionado' con el proyecto ché

El Valencia CF cumple 107 años de vida con los Lim más alejado que nunca de Europa y tres frentes abiertos

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Mientras el Valencia no levanta cabeza en el terreno de juego y los aficionados señalan al palco como los principales culpables, Javier Tebas no duda en defender la gestión de Peter Lim. El presidente de LALIGA EA SPORTS, como ya ha hecho en otras ocasiones, aplaudió al presidente ché, destacando el crecimiento que puede tener el club en el futuro.

Lo hizo durante un evento de LALIGA, mostrándose 'ilusionado' con la gestión del Valencia, aunque 'sin meterse en lo deportivo'. Tebas habló del estadio, del dinero invertido e incluso tranquilizó sobre la economía en caso de que el club descendiera a la Hypermotion.

El salto del Valencia con el nuevo Mestalla

"Lo que me preocupa del Valencia es que está haciendo el estadio. El Valencia va a tener un Valencia cinco estrellas de primer nivel, que nadie esperaba que lo pudiese tener", comentó sobre unas obras que avanzan lentamente en la ciudad.

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Además, Tebas quiso recordar que la situación del Valencia no es tan mala como muchos se empeñan en apuntar. "Lo que me preocupa es que tenga una solvencia financiera importante. Los resultados son importantes, pero con seis puntos más estaría en la Europa League casi. Esa parte de la tabla está muy igualada", opinó.

"Lim tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando. Calcula que el nuevo estadio va a traer una nueva fuente de ingresos que ahora no tiene. Ilusionado y viendo que hay un recorrido a medio y largo plazo muy importante con el estadio del Valencia", defendió Tebas.

El límite salarial del Valencia

Preguntado por el incremento del Valencia en este mes de invierno, Tebas no sabe concretar aunque explica que se debe a 'que has tenido más ingresos o has reducido gastos'. "Desde septiembre al mercado de invierno le han aparecido ciertos ingresos que no los tenía antes del verano y los ha usado y algún ajuste que haya podido hacer", explicó.

Con el Valencia inmerso en la lucha por el descenso, el miedo de la Hypermotion vuelve a recorrer no sólo a los aficionados, también a unos directivos a los que Tebas no ha dudado en defender. "El Valencia es un club que si descendiese de categoría tendría una gran ayuda al descenso. No sería un escenario catastrófico económicamente. El 80% de los clubes hacen escenarios en caso de descenso siempre. Estoy seguro de que el Valencia lo hizo", dijo en LALIGA.