David Torres 17 MAR 2026 - 11:11h.

Falleció en un desgraciado accidente cuando decoraba el casal (local) de su Falla

Fallece Julián Carabantes, la mascota del Valencia CF

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ValenciaEl mundo fallero ha rendido homenaje a la figura del eterno Julián Carabantes, quien falleció en 2025 en un desgraciado accidente precisamente cuando estaba arreglando el casal (local) de su demarcación. Julián fue una persona muy querida por todo el valencianismo ya que era Amunt, la mascota del Valencia CF. No podía sorprender a nadie el homenaje a Julián, fallero y valenciano de pura cepa y que ya tuvo su homenaje en la exposición del ninot. Por un lado, su falla ‘Barrio Beteró’ realizó un emotivo acto en el que estuvieron presentes los embajadores del Valencia CF, Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio, así como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La Falla ganadora de la sección Especial, Convento Jerusalén, homenajea a Julián Carabantes

Pero es que, además, numerosas comisiones falleras también han querido recordarlo dedicándole parte de sus monumentos. Unos ejemplos de ello son: el de la propia ‘Falla Barrio Beteró’, cuyo y el de la ‘Falla Convento Jerusalén’ con la figura ‘el dimoni que pujà al cel’, que se puede ver en el impresionante y colorido monumento de esta falla de la ‘Sección Especial’ que se ubica en el cruce de las calles Convento Jerusalén y Matemático Marzal.

Cabe recordar que la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha ganado el primer premio de la sección Especial de las Fallas 2026 con ‘Redimonis’, una sátira sobre demonios que nos acechan disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud realizada por el artista David Sánchez Llongo.

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El artista ha incluido en la Falla ganadora una escena del Julián Carabantes fallero, que era quien se metía dentro del traje de la mascota del Valencia CF, que, representada como un murciélago, está en sus brazos. A los pies, los motivos son falleros y de Benafer, su pueblo, sus otras pasiones. A diferencia de los ninots de Peter Lim, este se quemará con pena, tanto en la Falla de Convento como en la de Beteró, su barrio.

La falla de Juan Roig

La falla de Convento Jerusalén-Matemático Marzal plantea, con su lema «Redimonis», que todos tenemos un precio y podemos vender la dignidad, el tiempo, la verdad e incluso el alma con promesas tras las que acechan los demonios, disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud, y el monumento hace preguntarse hasta dónde estarías dispuesto a llegar por cumplir un deseo.

Este año las falleras mayores de Convento Jerusalén son Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, ambas nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero.

El segundo premio de la sección Especial ha sido para la falla Monestir de Poblet-Aparició Albiñana; mientras que el tercer premio ha sido para la falla Na Jordana.