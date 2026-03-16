David Torres 16 MAR 2026 - 09:10h.

Sueca - Literato Azorín y San Vicente - Periodista Azzati no se olvidan del singapurés

El Valencia CF de Corberán calca la frustración de la 2023-24 y se desploma cuando se asoma a las alturas

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ValenciaTras seis años fuera de Europa, con el club endeudado y el equipo más cerca del descenso en las últimas temporadas, no era de extrañar que alguna de las Fallas principales que se plantan en la ciudad de Valencia se acordara de nuevo del máximo accionista del Valencia CF y de su pésima gestión. Peter Lim será de nuevo pasto de las llamas como ha venido sucediendo en las temporadas anteriores.

Las Fallas de 2026 convertirán de nuevo en cenizas la creatividad, la ironía y la crítica fallera que rebosan los casi 800 monumentos falleros grandes e infantiles de València, que este año han invertido más de 9’8 millones y que ineludiblemente sucumbirán al fuego purificador que llega el 19 de marzo como preludio de la primavera y tras un duro invierno.

Ninot indultat y palo a Peter Lim: "Pesadilla en Mestalla Street"

La falla Sueca-Literato Azorín ha conseguido el ninot indultat de las Fallas 2026, con una figura de una niña que sueña con el fin de la guerra, que forma parte del monumento “Onírica”, realizado por el artista Pedro Santaeulalia para la falla grande de esta comisión.

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Pero además, el autor de la misma ha dedicado una escena a Peter Lim. Dentro del tema de los sueños y las pesadillas en la que se ve a la leyenda del Valencia CF, Mario Alberto Kempes, en la cama y Peter Lim caracterizado como Freddy Krueger (Pesadilla en Elm Street) acosándolo.

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A los pies de la cama de Kempe se lee "Pesadilla en Mestalla Street". El paciente es el Valencia y se encuentra en estado de "observación permanente". Los síntomás son "desinversión aguda, pérdida masiva de ilusión y atrofia deportiva progresiva" y el diagnóstico es "Crítico hasta que no se vaya el máximo accionista". Sin duda, un sentir generalizado en la afición valencianista y que refleja esta falla de la sección especial

"Un equipo en bancarrota porque no ve la pilota"

Pero no ha sido la única Falla que quemará a Peter Lim. La Falla Periodista Azzati - San Vicente, ha tenido a bien dedicar una escena a Peter Lim y al Valencia CF. La obra es de El Taller de Tamany, que este año se estrena en la sección 1ªA (La segunda tras Especial)."El juego del poder" es el título de la Falla de San Vicente - Periodista Azzati en ella se satiriza el juego de las derechas, de las izquierdas, pero también hay una escena en la que se ve a Peter Lim llevando un carro con los restos del escudo del Valencia CF. Los mulos que tiran de él son dos aficionados valencianistas.

Detrás de Peter Lim hay un gran recipiente en el que están representados algunas leyendas del Valencia CF. De entre ellas se distingue claramente a Bernardo España, Españeta.

La explicación de la escena

En el Llibret, el autor (Manuel Zarapico) se pregunta:

"¿Será Lim nuestro culpable?... Pues ¡sin duda que lo es! Un presidente miserable que al futbolista notable te lo vende y no compra nada.

¿Y el entrenador?... ¡Pues claro! Porqe no vale un pepino. Sólo tengo que preguntar dónde lo fueron a encontrar... ¡En la tienda del chino!

¿Los jugadores?... ¡Todos figuras, pero de esas del belén! Que no saben que es bravura ni como hacer una apertura, ni como correr por el extremo.

¿El árbitro?... ¡Pequeño boniato! Solo responde a una canción: Darnos bien de "gayato" (bastón) y hacernos pagar el pato de su frustración.

¿Y los demás?... ¡En caterva! Vestuario, portería, la pelota, el tiempo y la hierba, el tipo que la conserv y ¡La peca de tu tía!"

La conclusión y la solución al Valencia CF De Peter Lim

El autor reflexiona finalmente y aporta su conclusión y una posible solución al Valencia CF de Peter Lim

"¡Total! Que es un destrozo de los de pegarse un tiro, y no se puede pintar de rosa porque así está la cosa y así os la tengo que decir:

El equipo que armamos, por el que perdimos el aliento, no se sabe si se podrá levantar porque todos juntos lo mataron y él a solas se murió"

Y la solución que propone es:

"En la mano tenemos la enmienda para sacarlo del inframundo,

el partirnos pecho y espalda animando en el trabajo al mejor equipo del mundo.

Y si es preciso más ayudas para volverlos invencibles, haremos las socorridas rogativas a San Judas ¡abogado de los imposibles!

(Así que, amigos, ¡atención! ¡Demuestramos que es afición!)"