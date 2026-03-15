David Torres 15 MAR 2026 - 11:11h.

El Valencia CF prepara y necesita otra revolución en su plantilla este verano: todos los movimientos previstos

El Valencia CF tiene la opción de ampliar su contrato en verano y lo hará

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ValenciaStole Dimitrievski volvió a ser de los destacados del Valencia CF. En un pésimo encuentro de los de Carlos Corberán, el meta fue de los que se salvó de la quema y evitó algún gol más del colista. Así de triste, pero así de realista. El Valencia CF; que como ya avanzó ElDesmarque, prepara otra revolución de su plantilla en verano, tiene claro que la portería debe empezar con él (Rivero, Stole y otro).

Ante el Oviedo, el de Macedonia del Norte demostró que es un meta de garantías y, aunque encajó dos goles (el segundo porque estaba tapado y fue anulado por fuera de juego), cada jornada confirma su mejoría y el Valencia CF ha ganado tranquilidad con él en la meta y sólo el balón parado lastra sus números.

Tanto es la prestancia que demuestra, a pesar de derrotas frustrantes como la de Oviedo, que sería una sorpresa y un cambio radical e inesperado de guión si el Valencia CF no activa su renovación automática por dos temporadas. El Valencia CF tiene la sartén por el mango. Pagando medio millón de euros en bonus y una subida de sueldo ya pactada con el futbolista, ampliará el contrato de Stole hasta 2028.

Stole Dimitrievksi lamenta el balón parado: "Es un palo fuerte"

El guardameta del Valencia CF, Stole Dimitrievski, ha analizado la derrota frente al Real Oviedo en el partido correspondiente en la radio oficial del club con la misma tranquilidad que muestra bajo palos. Stole Dimitrievski se gana semana a semana la renovación ya acordada con el Valencia CF a pesar del balón parado, un lance en el que tanto la defensa como el portero se reparten las responsabilidades. “El partido y el gol de estrategia que hemos recibido ha sido un ‘palo’ fuerte. Lo intentamos, pero no pudo ser. Después de dos victorias es difícil esta derrota. Queríamos ganar para seguir con la racha, pero no se ha podido. Hay que trabajar más y dar más para conseguir una nueva victoria. Nos faltó concentración en la estrategia. Teníamos que haber estado más pendientes todos. En la segunda parte, lo intentamos, pero no pudo ser. Hay que trabajar, mejorar y seguir hacia delante.

Otro gol a balón parado

“Hemos recibido el gol porque nos hemos despistado un poco en ese balón parado. Eso nos condicionó todo el partido Hay que seguir trabajándolo y mejorando”.

Ahora a pensar en el partido del Sevilla FC

“Va a ser un partido difícil, pero hay que preparar el partido bien y ganar”.