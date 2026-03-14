Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Oviedo: Sólo se salvan Guido y Dimitrievski

David Torres 14 MAR 2026 - 20:33h.

Danjuma fue la gran novedad pero estuvo mal, como casi todos los jugadores

Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Real Oviedo en el partido correspondiente a la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS. Pésimo encuentro de los de Carlos Coberán que revientan su buena dinámica y no logran engancharse a los puestos de arriba

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores y al entrenador del Valencia CF

Stole Dimitrievski (7): Nada pudo hacer en el 1-0. En el 43 detuvo un gol cantado a Illic y otro a Fede Viñas. Fue el mejor

Gayà (4): El capitán cumplió 400 partidos con el Valencia CF, tras una primera mitad gris, el futbolista subió más en la segunda. Sustituido en el 79 tras muchas llegadas sin mérito.

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Unai Núñez (4): Amonestado. No estuvo bien.

Cömert (5): Estuvo gris, como todo el equipo pero cumplió.

Thierry (5): Amonestado en primera falta sobre Thiago cuando él había recibido dos faltas peores. Sigue lejos de su mejor momento.

Guido Rodríguez (7): El argentino es superlativo. Lo hace casi todo bien.

Ugrinic (4): Un tiro lejano y trabajo, pero poco más. Cerca del punta no funcionó

Javi Guerra (5): El valenciano lo intentó pero no tuvo acierto

Arnaut Danjuma (3): Fue la gran novedad en el once titular. Sin embargo no aportó más que Rioja. En el gol de Costas pierde la marca. Mal, apenas intervino y estuvo mal en defensa

Ramazani (5): Un despiste suyo en defensa permitió al Oviedo adelantarse en el marcador. Tuvo un par de buenas ocasiones pero sus disparos se fueron desviados. Las mejores ocasiones fueron suyas.

Umar Sadiq (4): Ux el día que no le salió nada bien de cara a gol, aún dio una asistencia para el 1-1 de Javi Guerra. Apenas apareció.

También jugaron en el Valencia CF:

Hugo Duro (3): Salió en el minuto 55 por Sadiq. Acabó como capitán. Desaparecido

Rioja (4): Salió en el minuto 55 por Danjuma. Jugó a pierna cambiada, después acabó como lateral izquierdo.

André Almeida (5): Salió en el minuto 55 por Ugrinic. Jugó sus mejores minutos en muchísima semana.

Diego López (3): Salió en el minuto 69 por Javi Guerra. Ovacionado al salir

Lucas Beltrán (5): Salió en el minuto 79 por Gayà. Lo intentó

El entrenador:

Carlos Corberán (4): De inicio, Carlos Corberán, apostó por un once titular muy reconocible con el único cambio de Danjuma por Rioja. Perdiendo, en el 55, sacó a Almeida a Rioja y a Hugo Duro para cambiar el partido. Después pondría a Diego López por Javi Guerra. A la desesperada sacó en el 79 a Beltrán por Gayà pero ni los cambios pudieron salvar a su equipo.