David Torres 14 MAR 2026 - 18:27h.

El técnico ya habló con Rioja tras su cabreo al ser sustituido contra el Alavés

Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

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Carlos Corberán apuesta por la continuidad y, con respecto al triunfo ante el Alavés pero con un matiz. El único cambio es la entrada de Danjuma por Luis Rioja en el ataque valencianista en su once titular ante el Oviedo. El delantero neerlandés tendrá la oportunidad de desquitarse de su fallo ante el Oviedo de la primera vuelta y lo hace después de la polémica de Luis Rioja, que se marchó cabreado tras ser sustituido ante el Deportivo Alavés. El técnico, que en la previa aclaró que lo de Rioja estaba olvidado, ha decidido no obstante apostar por Danjuma.

"Nosotros siempre hablamos mucho, de juego, de circunstancias que pasan, de cómo mejorar jugadas. Es una situación hablada y resuelta. Cuando las cosas no salen como queremos y vamos perdiendo por una situación injusta y no nos sale como deseamos el partido, a todos como ser humano nos invade la frustración. Tenemos que controlar esas emociones, calmarnos y por suerte supimos dar la vuelta a una situación complicada", dijo Corberán en la previa.

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La titularidad de Danjuma según Corberán

El once del Valencia lo forman Dimitrievski; Thierry; Unai Nuñez, Comert, Gayá; Danjuma, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic; Ramazani y Sadiq y, poco antes de comenzar, Corberán explicaba la decisión de apostar por Danjuma y no por Rioja.

"Creo que todos los jugadores que tenemos realmente nos ofrecen cosas muy interesantes y al final hay una continuidad porque el equipo viene para mí compitiendo bien, haciendo bien las cosas", decía Corberán en DAZN. E inmediatamente después argumentaba su decisión. "Al final hay que utilizar todos los recursos que tenemos porque como te he dicho, son jugadores que desde el uno contra uno, o el desequilibrio nos ofrecen cada uno unas capacidades y unas posibilidades que tenemos que tratar de aprovecharlas al máximo". Respuesta diplomática sin cargar las tintas contra ninguno de ambos.