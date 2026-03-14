David Torres 14 MAR 2026 - 11:48h.

Arnaut Danjuma probó en el lugar de Rioja

Arnaut Danjuma explica qué sucedió con Pepelu en el penalti: "Soy responsable"

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Arnaut Danjuma tiene pesadillas cuando se le pregunta por el Oviedo, más que cuando sufre en la Mascletá. En la primera vuelta falló un penalti clave El Real Oviedo remontó al Valencia (1-2) con dos goles de Luka Ilic (m.85) y Salomón Rondón (m.86) después de que Arnaut Danjuma adelantara a los locales en el minuto 4 y fallara un penalti en la segunda parte con el marcador 1-0. Ahora quiere vengarse

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Cuando Arnaut dejó de ser Danjuma

Todo empezó bien. Lucas Ahijado y Aarón Escandell fueron los mejores testigos de la obra de arte del atacante local. El lateral apenas concedió un metro a Danjuma y el portero del Oviedo, que más tarde negaría su doblete en el minuto diez de partido, nada pudo hacer ante una tijera que ponía por delante al Valencia CF en Mestalla ante el Oviedo. Arnaut, con su característica celebración, se dirigió hacia una de las gradas de Mestalla y la afición vibró con él. Fue el preludio del hundimiento.

Y es que, en la segunda mitad de aquel Valencia-Oviedo, el Valencia tuvo la oportunidad de agrandar distancias desde los once metros después de un codazo de Reina a Diakhaby, pero Escandell adivinó la intención de Danjuma. "Soy el responsable", dijo tras quitarle el balón a Pepelu y fallar la pena máxima.

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Apunta al once titular

Y quizá tenga la oportunidad de jugar hoy de inicio y desquitarse. Y es que, en la última prueba antes del duelo, tal y como avanzó la Cadena COPE, Danjuma probó con los titulares en detrimento de Rioja. Para el duelo, Corberán tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala. El que sí que ha entrado en la convocatoria es el delantero argentino Lucas Beltrán, que esta semana ha vuelto a entrenarse con el grupo después de padecer unas molestias en el tendón rotuliano que lo han apartado del equipo en los últimos tres partidos.

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Sin embargo, lo sencillo es pensar que Corberán podría repetir el dibujo que ha empleado en las dos últimas jornadas con un sistema con tres centrocampistas y Sadiq en punta pero no el once. Danjuma sería la gran novedad por uno de los costados.