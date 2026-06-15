Javi Rayo 15 JUN 2026 - 06:50h.

Costa de Marfil venció a Ecuador con un gol en los últimos minutos (1-0)

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Costa de Marfil da un gran paso adelante tras la victoria agónica ante Ecuador. El conjunto africano sumó tres puntos muy importantes que le colocan empatado a puntos con Alemania en la segunda posición del grupo. Yan Diamande fue el mejor durante todo el partido pero Amad Diallo marcó el gol de la victoria en el último minuto del tiempo reglamentario. Ecuador tuvo varios remates al palo durante el encuentro pero acabó marchándose de vacío.

El uno por uno de Costa de Marfil

Y. Fofana (7): Portería a cero para el guardameta marfileño y varias paradas de mucho valor.

G. Doue (7): Contuvo a la perfección a los extremos ecuatorianos y se sumó al ataque con mucho peligro.

W. Singo (8): Una cabalgada por la banda y un pase perfecto a Diallo acabó con el gol de la victoria para Costa de Marfil.

E. Agbadou (8): El jugador del Besiktas destacó por su poderío defensivo. 94% en pases y 8 de 11 duelos ganados.

G. Konan (6): El peor defensa marfileño en el partido. Los extremos ecuatorianos crearon todo el peligro por su banda, no estuvo muy acertado en los duelos.

Y. Diamande (9): Fue el mejor del partido con diferencia. El excanterano del Leganés volvió loca a la defensa de Ecuador con sus internadas por las bandas.

F. Kessie (6): El ex del Barça no manejó la sala de máquinas como antaño, se le vio algo sobrepasado.

S. Fofana (7): Partido notable del jugador del Porto pero sin alardes. Contribuyó a la creación de juego de su equipo.

B. Toure (5): Poco que decir del jugador de la Bundesliga. No le salió ni un regate.

N. Pépé (6): Aunque remató dos veces, el jugador del Villarreal estuvo lejos de ser lo decisivo que se muestra en LALIGA.

E. Wahi (6,5): Tuvo varias ocasiones para marcar, fue el mejor en ataque hasta la salida de Diallo. Dos fueron muy claras.

A- Bonny (6): El delantero del Inter estuvo mejor en tareas defensivas que en ataque. Sin errores.

A. Diallo (8,5): El jugador del United salió en la segunda parte y aprovechó a la perfección el pase de Singo para marcar el tanto de la victoria.

C. Inao Oulai (6): Aportó físico pero le faltó creatividad con la pelota.

I. Sangaré (6): Aportó frescura al centro del campo con su salida.

O. Kossounaou (SC): No hizo lo suficiente como para obtener una calificación.

El uno por uno de Ecuador

H. Galindez (6,5): Tuvo grandes paradas, sostuvo a su equipo durante todo el partido pero nada pudo hacer para parar el gol de Diallo.

A. Franco (6): Tuvo mejores días. En la primera parte evitó un gol de Pépé pero Diamande le volvió loco con su verticalidad.

J. Ordóñez (6): Formó buena pareja con Pacho, resolvió bien algunas acciones pero mostró dudas ante el físico de de los delanteros marfileños.

W. Pacho (6): Peor que cuando juega con el PSG. Le faltó solidez y contundencia en los duelos.

P. Hincapie (4): Muy pero muy poco del jugador del Arsenal. Acusó el exceso de partidos. Diamande le causó mucho problemas.

J. Yeboah (7): El extremo ecuatoriano lo intentó todo, se estrelló en una ocasión con el palo.

M. Caicedo (4): El jugador del Chelsea quedó retratado. No fue capaz de sacar el balón jugado, se le vio lento en la asociación. Diamande le dio mil vueltas.

P. Vite (7): Bien en la conducción, bien en los repliegues y puso un balón maravilloso a Minda que éste no pudo aprovechar.

A. Minda (6): No aportó desde el extremo. Le faltó asociación y desequilibrio desde la banda.

G. Plata (7): Fue el mejor, con diferencia, de Ecuador. Aunque sólo tuvo un remate, se asoció bien y ayudó a la creación de juego de su equipo.

E. Valencia (4): El delantero del Pachuca salió en la foto del gol. Pudo haber defendido mejor la llegada al área de Diallo, que acabó marcando.

N. Angulo (4): Una mala presión sobre Singo en el inicio de la jugada acabó costándole a Ecuador un gol que trajo como consecuencia la derrota.

A. Preciado (5): Aportó físico y solidez a la defensa de cuatro cuando salió desde el banquillo.

J. Porozo (4): No mejoró la defensa con su salida al terreno de juego. No ganó ni un duelo. Ni uno.

K. Rodriguez (SC): No hizo lo suficiente como para obtener una calificación.