Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 14:20h.

Australia aprovecha dos contras para batir a una Turquía sin gol

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Sábado de sorpresas en el Mundial 2026 ya que, después del empate de Qatar ante Suiza o el posterior de Brasil frente a Marruecos, llegó la victoria de Australia por 2-0 sobre Turquía en el Grupo D. El combinado aussie aprovechó dos contras para anotar dos goles por medio de Irankunda y Metcalfe y los otomanos se quedaron sin reacción pese a los intentos de Çalhanoglu o Arda Güler por la gran actuación de la defensa oceánica y su portero, Patrick Beach.

El uno por uno de Australia

Patrick Beach [9]: Hasta ocho paradas realizó en total el meta aussie, que salvó el triunfo australiano ante los numerosos intentos de Turquía.

Jacob Italiano [7]: Muy seguro por su banda ante las acometidas sobre todo de Yilmaz hasta que fue sustituido cuando el físico le comenzó a fallar.

Alessandro Circati [8]: Otro de los grandes artífices de la victoria del combinado oceánico, sin dejar opción en el área a los delanteros turcos.

Harry Souttar [9]: Dentro de la descomunal actuación defensiva de Australia, el central del Leicester fue el líder encargado de tirar de sus compañeros.

Cameron Burgess [7]: Al nivel de sus compañeros en la zaga con varias acciones destacadas para dejar la portería a cero.

Jordan Bos [7]: Con más presencia defensiva que ofensiva, sobre todo desde que Irankunda puso a los australianos por delante.

Aiden O'Neill [7]: Fue de más a menos en cuanto a protagonismo con la pelota en los pies y se puso el mono de trabajo con ventaja en el marcador.

Paul Okon-Engstler [8]: Suya fue la asistencia de la diana de Irankunda en uno de los varios balones con los que lanzó a sus compañeros.

Connor Metcalfe [9]: El autor del segundo tanto de Australia que allanaba el camino con un gran zurdazo desde la frontal en una contra.

Nestory Irankunda [8]: El exfutbolista del Bayern fue un peligro constante para la defensa otomana y el autor del primer tanto para los suyos.

Mohamed Touré [6]: Le tocó batallar con la dura defensa de Turquía al ariete y eso le lastró a la hora de tener frescura en el ataque.

Sustituciones

Nishan Velupillay [5]: Intentó abrir el partido pero lo tuvo muy complicado con Australia ya hundida.

Jason Geria [6]: Ayudó a cerrar la defensa cuando Turquía más apretaba en los últimos minutos de partido.

Tete Yengi [5]: Estuvo muy solo en el frente de ataque el delantero.

Aziz Behich [-]: El veterano jugador ayudó a amarrar la victoria.

Jackson Irvine [-]: Minutos de veteranía para el jugador del St. Pauli.

El uno por uno de Turquía

Ugurcan Çakir [4]: No logró frenar los disparos de Irankunda y de Metcalfe en un encuentro en el que Australia no le puso en excesivos apuros.

Zeki Çelik [5]: Rozó el gol en una de sus internadas al ataque, con más presencia ofensiva que en la zaga en la que dejó algunos huecos.

Merih Demiral [4]: No pudo frenar a Irankunda en la jugada del 1-0 aussie y pudo hacer más en los duelos en los que se le esperaba imperial.

Abdülkerim Bardakci [4]: Sufrió en los balones aéreos cuando, al igual que Demiral, se le presuponía una mayor solidez.

Ferdi Kadioglu [6]: Ayudó gracias a su calidad con la pelota en los pies a sacar la pelota y a llevarla a zonas más ofensivas sin descuidarse atrás.

Hakan Çalhanoglu [7]: El capitán lo intentó por todos los medios gracias a su espectacular disparo desde lejos pero no logró batir a Beach.

Ismail Yüksek [7]: Un seguro de vida con la pelota en los pies, encargado siempre de que el conjunto otomano tuviera el balón en campo rival. Perdonó un cabezazo en el inicio que hubiera cambiado el choque.

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Arda Güler [6]: El jugador del Real Madrid se echó el equipo a la espalda pasando de la banda a posiciones interiores pero no tuvo suerte a la hora de batir a Beach.

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Orkun Kökcü [3]: Se echó en falta más apariciones diferenciales del futbolistas del Besiktas, que no fue desequilibrante en ningún momento.

Baris Asper Yilmaz [3]: Mucha pelea pero poco acierto a la hora de encontrar a sus compañeros en el área australiana. No estuvo al nivel necesario.

Kerem Aktürkoglu [3]: Muy fallón el delantero que ya de por sí tenía la difícil tarea de jugar entre los fuertes zagueros de Australia a los que no llegó a inquietar.

Sustituciones

Kenan Yildiz [6]: Montella tiró del jugador de la Juventus ya en el descanso y destacó a la hora de desbordar a los australianos pero no logró el premio del gol.

Yunus Akgün [4]: Muy plano el jugador del Galatasaray sin aportar el factor diferencial necesario en ataque para el que entró al campo.

Mert Müldür [-]: Dio mayor frescura por la banda derecha cuando Çelik se caía.

Salih Özcan [-]: Salió al campo ya para el tramo final.

Deniz Gül [-]: El delantero del Oporto apenas tuvo tiempo de hacer gol.