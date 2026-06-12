Uno por uno y notas de Corea del Sur y República Checa en el Mundial con In-Beom estelar

Celia Pérez 12 JUN 2026 - 06:35h.

Victoria de los surcoreanos para colocarse segundos de grupo

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Corea del Sur y República Checa se han medido esta madrugada en el que ha sido el segundo partido de este Mundial 2026. A pesar de que los checos abrieron el marcador por medio de Krejcí, los surcoreanos reaccionaron por medio de In-Beom Whang y Heyon-Gyu Oh para conseguir tres puntos que les permite colocarse segunda del grupo tras México.

Fue en la segunda mitad cuando Corea estuvo cerca de abrir el marcador con llegadas de Kang In lee y Jae Sung Lee, detenidos por un par de buenas apariciones de Kovar. Corea se afianzó y sacó ventajas; en el minuto 55 volvió a estar cerca del gol con un remate de Min Son, a pase de Jae Sung.

Cuando mejor jugaban los coreanos, los checos tomaron ventaja. En un tiro de esquina, Krejci provecho la mala marca y de cabeza puso el 0-1. Los checos se replegaron y recibieron castigo con un elegante gol de In-Beom en el 67', quien hizo un regate fuera del área y de derecha puso el balón en un ángulo, el 1-1.

Los dos equipos se volcaron por el gol de la victoria; los coreanos fueron dominantes de nueva cuenta y lo confirmaron en el 80' con un balón de In-Beom a Hyeon-Gyu, quien metió el balón en la red para firmar la victoria.

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Notas de Corea del Sur

Seung-Gyu [7]

Han-Beom Lee [5]

Min-Jae Kim [6]

Gi-Hyuk Lee [6]

Woo-Seol Young [5]

In-Beom Hwang [9]

Seung-Ho Paik [7]

Tae-Seok Lee [7]

Kang-In Lee [8]

Jae-Sung Lee [7]

Son Heung-Min [6]

Sustituciones:

Hee-Chan Hwang [6]

Ji-Sung Eom [6]

Hyeon-guy Oh [8]

Jing-gyu Kim [5]

Jin-Seob Park [5]

Notas de la República Checa

Kovar [7]

Chaloupe [4]

Robin Hranac [4]

Krejci [6]

Coufal [5]

Soucek [6]

Sojka [6]

Zeleny [6]

Provod [6]

Pavel Sulc [5]

Patrick Schick [4]

Sustituciones:

Sadilek [4]

Hlozek [5]

Chory [5]

Chytil [4]

Protagonistas: Hwang In-Beom, con gol y asistencia, y Kang-In Lee, con asistencia, fueron los grandes artífices de la reacción surcoreana, mientras que Krejic se llevó los focos en los checos con el tanto que permitió adelantarse en el marcador.