Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 23:54h.

El jugador del Real Betis fue titular en el primer partido del Mundial 2026

Uno por uno y notas de México y Sudáfrica en el primer partido del Mundial: cero histórico y nueva estrella

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La primera vez nunca se olvida... que se lo pregunten a Álvaro Fidalgo. El futbolista del Real Betis debutó este jueves en un Mundial partiendo como titular en el México - Sudáfrica. La Tri se impuso en un partido con hasta tres expulsiones y en el que el Maguito dejó destellos de su calidad. Nacido en Oviedo, el centrocampista ofensivo optó por representar al país azteca, algo que vuelve a explicar.

Tras la disputa del partido inaugural, Álvaro Fidalgo atendió a DAZN. Allí, el futbolista verdiblanco no ocultó su felicidad, al mismo tiempo que desveló la tarea en la que trabaja para crecer como jugador en Heliópolis. Además, el internacional mexicano respondió a los que no entienden su decisión.

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Álvaro Fidalgo y su elección entre España y México

Su primer encuentro en un Mundial. "Bien, muy especial la verdad. Increíble la sensación después de toda la vida jugando al fútbol nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente al momento... uf, especial. Cuando pasen los años me iré dando cuenta, y bueno, muy feliz por la victoria y el partido del equipo. Siempre es importante empezar ganando y más en casa".

Respuesta a los que no entienden su decisión internacional. "Fíjate que entiendo a mucha gente a lo mejor, muchas veces, puede que no lo entienda o que parezca raro. Al final es un honor para mí defender esta camiseta, este escudo, a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera futbolista. Un cariño inmenso cada día desde hace cinco años. Crecí aquí, me hice futbolista aquí y qué mejor que poder intentar devolverle todo con alguna alegría, dejándome la vida también y para mí es un honor muy grande defender el escudo de México. Lo vivido hoy va a quedar para mí toda la vida"

La tarea en la que trabaja para crecer futbolísticamente. "Sí dormí. Un poco de ansiedad por la noche, más que ansiedad esa ansia de que llegue ya el momento, cómo va a ser, levantarte por la mañana y qué va a ser lo primero que vas a pensar... pero bueno, es un trabajo de días, de cosas, muchas veces mentalmente antes de los partidos empiezas a imaginarte muchas cosas y luego no es nada de lo que imaginaste. Es importante encontrar ese equilibrio, aprender a disfrutar que estoy trabajando en ello porque muchas veces me cuesta disfrutarlo. Intentar manejar los nervios de la mejor manera. Hoy no sé si voy a dormir".