El Celta abre un nuevo escenario de mercado por Carl Starfelt: un cambio importante

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 20:22h.

Entra en un año decisivo en lo contractual

Mika Mármol se activa al completo en el mercado: escollo, candidatos al fichaje y bazas

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El Celta de Vigo baja el ritmo en su particular mercado de fichajes. Tras andar muy rápido por la incorporación del codiciado Aleix Febas, la dirección deportiva que lidera Marco Garcés cocina a fuego lento incorporaciones nada sencillas y con mucha competencia. Con una economía que mejora su salud en comparación con cursos pasados, el club olívico afronta el verano sin la necesidad de acometer grandes ventas, aunque valorando posibles nuevos escenarios en lo que a la operación salida se refiere.

El mensaje es claro. El Celta contempla la posibilidad de cerrar el mes de junio sin ventas y la realidad es que todavía no tiene ofertas en firme para la salida de alguno de sus futbolistas. Algo que sí ocurrió en anteriores ventanas de transferencias como aquella propuesta del Como por Carl Starfelt.

Las buenas relaciones entre italianos y vigueses parecían facilitar un traspaso que apuntaba a cerrarse, pero que acabó con el 'no' celeste a la propuesta de ocho millones de euros por el internacional sueco. Una decisión que, como informa Nòs Diario, podría alterarse tras la disputa del Mundial.

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El Celta abre un nuevo escenario de mercado por Carl Starfelt

Con contrato hasta junio de 2027, el zaguero entrará próximamente en su último año firmado como celeste. Una situación que siempre pone en alerta a los clubes ante el riesgo de perder activos sin posibilidad de ingresar por su traspaso. El propio Carl Starfelt reconoció que su entorno ha mantenido conversaciones con el Celta de cara a una posible renovación, pero hasta la fecha no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo y el jugador no cierra la puerta a una salida tras la cita mundialista.

Ante esta situación, y según la citada fuente, el Celta abre un nuevo escenario de mercado por Starfelt y valoraría seriamente ofertas inferiores a la que rechazó el pasado verano desde Italia. La situación contractual del jugador, unida a las dudas por su estado físico, obligan a no descartar ni mucho menos su salida tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.