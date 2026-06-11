Mika Mármol se activa al completo en el mercado: escollo, candidatos al fichaje y bazas

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 12:00h.

El zaguero no peleará por el ascenso a Primera División

Osasuna se cubre las espaldas con Javi Galán y el Celta de Vigo

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El pasado miércoles, la UD Las Palmas cayó apeada de los playoff de ascenso a LALIGA EA Sports a costa de un enérgico Málaga CF. De esta forma, el equipo pío pío se despedía del sueño de la élite nacional y también de Mika Mármol. El zaguero de Terrassa es uno de los objetivos de Marco Garcés para reforzar la defensa del Celta de Vigo, aunque con este desenlace deportivo, la oportunidad de mercado se activa al completo para varios equipos.

En el club olívico se buscan centrales para la próxima temporada agresivos al corte y con capacidad para anticiparse. Unas condiciones que se exigen a los zagueros de los equipos protagonistas con balón y línea defensiva avanzada, como ocurre con el Celta de Claudio Giráldez.

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La situación contractual de Mika Mármol es uno de los alicientes, pues a menos de veinte días de cumplir contrato, su futuro está lejos de la UD Las Palmas. La derrota en el citado playoff acaba con cualquier mínima posibilidad de continuidad en el club canario y todo se activa.

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La oportunidad de mercado por Mika Mármol se activa al completo

La dirección deportiva celeste sigue muy de cerca al central, pero es consciente del principal escollo que deberá afrontar por su fichaje. El coste cero es un arma de doble filo. Mika Mármol, como ocurre en la gran mayoría de este tipo de movimientos, exigiría una prima por traspaso, además de un salario más alto aprovechando la ventaja que ofrece su situación contractual.

La economía viguesa ha mejorado gracias al buen hacer deportivo del primer equipo y los ingresos por competiciones europeas, pero no está dispuesto a entrar en una puja salvaje. Y es que además del Celta, otros tres clubes de LALIGA EA Sports quieren fichar al central. RCD Espanyol, Rayo Vallecano y Getafe CF son los principales rivales por su incorporación.

La baza celeste está clara. Mika Mármol, a sus 24 años, quiere asentarse en la Primera División. El Celta le garantiza estabilidad deportiva en la élite, pero además la disputa de competiciones europeas. Con este sólido argumento, Marco Garcés pelea por un fichaje nada sencillo.