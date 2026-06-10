Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 21:03h.

Acumula varios equipos interesados

Derbi gallego por el fichaje de Álex Calatrava entre una lluvia de intereses: un precio goloso

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Osasuna ha dado este miércoles un paso muy importante en su planificación veraniega. Tras sufrir de lo lindo en el tramo final de la pasada LALIGA EA Sports, el club navarro tomó la decisión de cambiar de inquilino en el banquillo de El Sadar. Tras el despido de Alessio Lisci, llega Luis Miguel Ramis y comienza a moverse el mercado de fichajes.

Con Braulio Vázquez a la cabeza, el conjunto rojillo peina la ventana de transferencias estival para reforzar varias demarcaciones. No obstante, una situación concreta, con el Celta de Vigo como actor secundario, obliga a priorizar un refuerzo.

Osasuna se cubre las espaldas con Javi Galán y el Celta de Vigo

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, adelantó el interés olívico en Javi Galán. El contrato del futbolista de Badajoz expira el próximo día 30 de junio aunque tiene firmada una ampliación por dos temporadas más que podría cortar unilateralmente sin penalización para así poder salir gratis.

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En este sentido, la citada fuente arroja nuevos detalles sobre el futuro del defensa de 31 años. Osasuna no vería con malos ojos la salida a coste cero de Javi Galán, pues su salario en los dos próximos años sería elevado. Pese a contar con el interés de varios clubes, el Celta de Vigo es el mejor colocado por su fichaje en estos momentos. Su condición de agente libre convence al director deportivo Marco Garcés, así como la rápida adaptación que protagonizaría un lateral que sabe lo que es defender la camiseta celeste en Balaídos.

Su regreso a Vigo aún no está ni mucho menos confirmado, pero Osasuna ya se cubre las espaldas y busca un sustituto en el mercado. Sin comunicación oficial al respecto, esta maniobra comienza a vislumbrar un cambio de aires para Javi Galán a lo largo del verano.