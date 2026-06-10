Lalo Arantegui marca una excepción por un fichaje del Zaragoza: la llave de Adrián Liso

Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 19:29h.

El director deportivo blanquillo tiene muy marcada su hoja de ruta

El Zaragoza perfila los ocho fichajes que quiere en el mercado de verano: un extra como guinda

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Pocos directores deportivos de nuestro fútbol acumularán más trabajo este verano que Lalo Arantegui. El responsable de armar un nuevo Real Zaragoza que resurja de sus cenizas desde el pozo de la Primera Federación. Todas las líneas del equipo que dirigirá Ibai Gómez serán reforzadas en la ventana estival. Y aunque se sigue una hoja de ruta muy marcada, el líder de la parcela deportiva marca una excepción.

En la tercera categoría del fútbol español, el Zaragoza será el rival a batir y contará con un presupuesto importante. Pese a este contexto, los primeros fichajes de Lalo Arantegui dejan a las claras que no realizará grandes desembolsos. Aunque hay una excepción, según avanza El Periódico de Aragón.

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Lalo Arantegui marca una excepción por un fichaje del Zaragoza

El director deportivo zaragocista, a diferencia de otros fichajes como el delantero Jesús de Miguel, solo está dispuesto a pagar traspaso por un fichaje en concreto. Se trata de Diego Fuoli, la prioridad veraniega para reforzar la portería maña. Inmerso en su último año de contrato en el CE Sabadell, el Zaragoza sabe que deberá negociar con el conjunto catalán.

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Una excepción en el largo y amplio mercado de fichajes que pretende protagonizar Lalo Arantegui, pues aunque pretende realizar ocho o nueve fichajes más, no tirará la casa por la ventana en término económicos.

Y ahí aparece el nombre de Adrián Liso. Con el Getafe CF intentando rebajar el precio pactado en su cesión, el canterano regresa a la disciplina blanquilla y cuenta con muchos pretendientes en el mercado, aunque sin ofertas formales según Heraldo. En su última comparecencia pública, Lalo Arantegui dejó claro que no regalarían a ningún activo. El extremo apunta a ser la gran venta del verano en el Real Zaragoza y su ingreso podría permitir al director deportivo afrontar otro tipo de desembolsos más allá del citado portero.