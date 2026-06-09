El Zaragoza perfila los ocho fichajes que quiere en el mercado de verano: un extra como guinda

Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 19:51h.

Lalo Arantegui tiene que construir un equipo prácticamente nuevo

El plan blanquillo anti-grandes

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Lalo Arantegui ha asumido la responsabilidad de reconstruir una plantilla en ruinas, y por el momento, no se puede negar su trabajo. Desde su regreso al Real Zaragoza en el tramo final de la pasada y ruinosa temporada, el director deportivo avanzó en la planificación del curso 2026/27 con dos escenarios. Confirmado el descenso, el ejecutivo zaragoza cerró sus primeros cinco fichajes, pero aún faltan por llegar muchas caras nuevas.

Ante la atenta mirada de los medios presentes en sala de prensa, el líder de la parcela deportiva zaragocista confirmó las incorporaciones de Rubén Díeaz, Jaume Jardí, Peter Ademo, Raúl Pereira y Arnartz Peña.

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No se detuvo ahí. Lalo Arantegui, al ser cuestionado por la próxima fase del mercado de verano, no ocultó el número de fichajes que todavía debe realizar: "Tenemos que incorporar 8 o 9 jugadores más a plantilla". Y los perfiles los tiene claros.

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El Zaragoza perfila los ocho fichajes que quiere en el mercado de verano

Con una duda que podría etiquetarse como la guinda del mercado que protagonizará el Real Zaragoza, Sport Aragón avanza los ocho fichajes que quiere el director deportivo maño para pelear por el regreso a la categoría de plata. Comenzando por la portería, pues Lalo rastrea la ventana estival de transferencias con el objetivo de firmar un guardameta titular.

Sin abandonar la retaguardia, los dos siguientes incorporaciones en la agenda blanquilla se ubican en los laterales. El Zaragoza pretende fichar un cromo nuevo para cada banda con un perfil más experimentado y que se diferencie a lo que actualmente tiene Ibai Gómez en plantilla. Y sin abandonar la defensa, también a pares, se buscan centrales. Tras caerse la opción de Jair Amador, Lalo Arantegui rastrea el mercado en busca de dos zagueros veteranos.

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El sexto perfil por el que se mueve el club zaragocista responde a la creación del juego. En el centro del campo se busca un futbolista protagonista con balón y dominio táctico. Se antoja pieza clave en la pizarra de Ibai Gómez.

Y los dos últimos movimientos responden al ataque, concretamente a la incorporación de un delantero centro que conozca la categoría con Jesús de Miguel como opción difícil y también un extremo izquierdo. La guinda, y noveno fichaje restante, podría ser un mediapunta aunque no es la prioridad en estos momentos.