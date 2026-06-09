El Oviedo convence a Julián Calero con una maniobra de fichaje inusual en Pachuca

Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 18:42h.

El técnico siempre fue la primera opción

El Oviedo quiere subir el nivel defensivo con tres fichajes: una fórmula en común

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El Real Oviedo, a expensas de la firma, consigue cerrar la pieza más importante de la planificación del próximo curso. Tras el adiós anunciado por parte de Guillermo Almada el pasado mes de mayo, la dirección deportiva centró todos sus esfuerzos en la búsqueda de un sustituto. Varios nombres aparecieron en la agenda carbayona, algunos incluidos desde México, pero el gran favorito siempre fue Julián Calero.

Tras intensos días de negociación, y según avanza La Nueva España, la fumata blanca es cuestión de horas y su llegada al banquillo del Carlos Tartiere está encarrilada. Sin equipo desde su destitución en el Levante el pasado mes de noviembre, el preparador madrileño, salvo giro inesperado, será el encargado de pelear por el regreso a LALIGA EA Sports.

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No han sido conversaciones sencillas por un técnico que no ha salido de la rueda y que contaba con otras ofertas en nuestro fútbol, aunque a falta de flecos, el Oviedo ha conseguido convencerle. Y sorprende la forma, avanzada por la citada fuente.

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El Oviedo convence a Julián Calero con una maniobra de fichaje inusual

Una temporada completa... y una opcional sujeta a objetivos. Este será el contrato de Julián Calero en el Real Oviedo, toda una maniobra inusual en el banquillo desde el aterrizaje del Grupo Pachuca en el Carlos Tartiere. El club azul, autocrítico con sus múltiples errores en el año del regreso a la Primera División, no quiere volver a hipotecarse.

Los anteriores técnicos llegaron con contratos largos o sujetos a importantes indemnizaciones. El pago a entrenadores que ya no pertenecen a la disciplina carbayona han golpeado directamente a las arcas. Con la llegada de Julián Calero y una continuidad en función a objetivos, el Oviedo rompe con el que era el modelo del Grupo Pachuca hasta ahora y apuesta por la viabilidad del proyecto.