El Oviedo se debate por una larga lista de entrenadores: dos favoritos y los candidatos de México

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 09:52h.

Se espera un verano de reestructuración en la entidad carbayona

El vestuario del Real Oviedo se huele grandes cambios en la plantilla: "Nadie es intocable"

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Una vez finalizada LALIGA EA Sports 2025/26, comienza la nueva realidad del Real Oviedo. El equipo azul puso fin a una dolorosa temporada de regreso a la élite nacional que debe servir para no volver a cometer los mismos errores. El Grupo Pachuca y la parcela deportiva asturiana llevan semanas trabajando en la planificación del próximo curso, y tras zanjar el futuro de Guillermo Almada, los focos se centran en la búsqueda del nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere.

En un curso futuro en el que el objetivo no será otro que tratar de regresar a la Primera División, el Oviedo busca un líder que aporte estabilidad a un banquillo que viene de acumular tres entrenadores en la última temporada.

Las decisiones tomadas con los técnicos fueron sin duda uno de los mayores errores del Oviedo en el año del Centenario, de ahí que en el actual casting se quiera acertar de lleno. Tanto es así que, como informa La Nueva España, la lista es larga.

La extensa lista de candidatos al banquillo del Real Oviedo

Las oficinas del Carlos Tartiere echan humo, pero también las del Grupo Pachuca. A la espera de cerrar al ansiado director deportivo, tanto en Oviedo como en México se rastrea el mercado de entrenadores en busca del sustituto de Guillermo Almada. En los últimos días se había valorado la opción de José Juan Romero, aunque según la citada fuente, los que más gustan en el club azul son Julián Calero e Iván Ania.

No son los únicos nombres que baraja la parcela deportiva carbayona, pero como todo lo que ocurre en el Oviedo, debe pasar el examen del Grupo Pachuca. De hecho, Jesús Martínez, como ya ocurriese en anteriores ocasiones, también está inmerso en la búsqueda del nuevo técnico y tiene sus propios candidatos. Por lo tanto, el elegido deberá imponerse a numerosas alternativas.