Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 15:18h.

El club lleva semanas trabajando en la planificación de la temporada en Segunda

De Aarón Escandell a Vedat Muriqi: las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

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El Real Oviedo puso fin a una negra temporada en LALIGA EA Sports. La del Centenario, la que invitaba a soñar tras tantos años alejado de la élite nacional... derivó en un carrusel de malas decisiones institucionales y deportivas. Y en un inevitable descenso de categoría. Ahora llega el momento de tomar decisiones, aunque en la planta noble de la entidad carbayona llevan semanas trabajando en la planificación del próximo curso.

Se espera que la plantilla sufra importantes cambios, ya sea por reajuste económico, opciones de continuidad que se van al limbo sin la consecución del objetivo o por deseo de los propios futbolistas. Una situación que en el vestuario ya se huelen.

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El vestuario del Real Oviedo se huele grandes cambios

Tras la contundente derrota en Son Moix, Haissem Hassan atendió a los medios de comunicación. En la zona mixta del estadio del RCD Mallorca, el extremo carbayón habló de su futuro, pero también lo llevó al aspecto colectivo. El internacional egipcio no ve a ningún jugador intocable y abre la puerta a salidas: "Estoy muy a gusto en el Oviedo, siempre me han tratado bien. Es un gran club, y aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera deportiva. El Oviedo siempre será parte de mi corazón. Veremos qué pasa, en todo caso yo he sido feliz en el Oviedo. No sé qué pasará porque no hay jugadores intocables, esto es un negocio. No pienso en qué pasará, solo en intentar hacer un buen Mundial. Después ya veremos lo que pasa, pero estoy contento de haber estado en un club tan grande. Si tengo que quedarme en el Oviedo lo haré feliz y lo daré todo para ayudar a devolver al equipo a Primera".

Hassan cerró su discurso afirmando que está feliz en Oviedo, pero que si debe irse, se irá: "No sé qué piensa el club. Pero nadie es intocable y me queda un año de contrato. Por mi edad soy un jugador que puede dar dinero al Oviedo. El fútbol es un negocio, no me han dicho nada, lo hablaremos. Yo estoy feliz aquí, si tiene que acabar mi etapa en el Oviedo será agradecido con todos y deseando que el equipo vuelva a Primera".