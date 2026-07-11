Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 14:45h.

El entrenador argentino no dudó en contestar a Lamine Yamal, quien calificó el España-Francia como una final anticipada

Lamine Yamal es la pesadilla de Kylian Mbappé: solo ha perdido dos veces ante él

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La selección española ya está en las semifinales del Mundial tras imponerse por 2-1 a Bélgica en un partido muy exigente que se resolvió gracias a un tanto de Mikel Merino. El conjunto de Luis de la Fuente tuvo que trabajar hasta el final para superar a una selección belga muy sólida, pero acabó haciendo valer su dominio para sellar el billete a la penúltima ronda del torneo. Con el pase asegurado, España se medirá ahora a Francia en un duelo que muchos consideran una final anticipada por el nivel mostrado por ambos equipos desde el inicio de la competición y por el potencial de dos de las grandes favoritas al título.

Tras ganar a Bélgica, Lamine Yamal dejó un mensaje cargado de confianza al analizar el cruce frente a los franceses. El extremo español aseguró que el combinado nacional no tiene ningún motivo para sentir temor y recordó el precedente favorable entre ambas selecciones. "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, para mí los dos mejores del Mundial, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo. Desde que ha empezado el Mundial, creo que todo el mundo esperaba este partido. Nosotros teníamos muchas ganas de que llegara. Ellos son los que nos tienen que tener miedo", afirmaba el internacional español.

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Scaloni contesta a Lamine Yamal

El seleccionador Lionel Scaloni coincidió en parte con el análisis realizado por Lamine Yamal y también situó a ambas selecciones entre las máximas aspirantes al título. El técnico argentino destacó el rendimiento que han ofrecido tanto España como Francia a lo largo del campeonato y elogió el nivel mostrado por los dos equipos en los cuartos de final. "Coincido. No me parece mal lo que dice. Antes del Mundial ya decíamos que estaban entre las favoritas. España mereció ganar antes a Bélgica. Francia dio un paso al frente ante Marruecos. Pero lamentablemente llegará solo uno de los dos a la final", señaló Scaloni al ser preguntado por las declaraciones del joven internacional español.

De esta manera, el esperado enfrentamiento entre España y Francia gana todavía más atractivo antes del pitido inicial. La confianza mostrada por Lamine Yamal y la respuesta serena de Scaloni reflejan el enorme respeto que existe en el Mundial entre todas las selecciones. Con una plaza en la final en juego, el vencedor dará un paso decisivo hacia la conquista del título, mientras que el derrotado verá terminado su sueño pese a haber protagonizado uno de los grandes duelos del campeonato.