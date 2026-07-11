Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 13:08h.

Ana Mena, Antonio Orozco o Aitana Ocaña estuvieron muy pendientes del partido de España durante sus conciertos

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La clasificación de España para las semifinales del Mundial se convirtió este viernes en uno de los grandes protagonistas de la noche, también sobre los escenarios. La coincidencia del decisivo encuentro frente a Bélgica con decenas de conciertos repartidos por toda la geografía española había generado dudas durante los últimos días entre artistas y promotores, que estudiaban la posibilidad de modificar sus horarios para no obligar al público a elegir entre la música en directo y un partido clave para la selección. Mientras algunos optaron por mantener la programación prevista, otros decidieron adaptarse a una cita que paralizó al país durante noventa minutos.

Uno de los casos más comentados fue el de Antonio Orozco, que actuaba este viernes en Almería. El cantante no dudó en retrasar el inicio de su concierto para que tanto él como los miles de asistentes pudieran seguir el encuentro entre España y Bélgica. El recinto vibró como si de un estadio se tratara, con los aficionados pendientes de cada jugada y celebrando unidos el pase de la selección. Solo después del pitido final y de la euforia por la victoria comenzó el espectáculo musical, en un ambiente todavía marcado por la emoción del triunfo. La decisión fue muy aplaudida por los asistentes, que pudieron disfrutar de dos de los grandes acontecimientos de la noche sin renunciar a ninguno de ellos.

Otros artistas reaccionaron a la victoria durante sus conciertos

Antonio Orozco no fue el único artista que vivió con intensidad la clasificación española. Tanto Ana Mena como Aitana también estuvieron muy pendientes del desarrollo del encuentro mientras ofrecían sus respectivos conciertos. Las dos cantantes encontraron la manera de seguir lo que ocurría sobre el césped y, cuando llegó el decisivo gol de Mikel Merino, no ocultaron su alegría.

Ambas interrumpieron por unos instantes el ritmo habitual de sus actuaciones para celebrar el tanto junto a sus seguidores, desatando una sonora ovación y demostrando que, por una noche, la música y el fútbol compartieron el mismo escenario.