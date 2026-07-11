Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 09:12h.

Sheila Ebana destacó a Mikel Merino como el jugador más infravalorado

Lamine Yamal se parte de risa con la celebración de su hermano Keyne en el España-Bélgica: "Me lo dijo"

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La victoria de la Selección Española ante Bélgica por 2-1 en cuartos de final del Mundial 2026 tuvo al mismo héroe que el choque de octavos ante Portugal, Mikel Merino, que anotó el tanto del triunfo en el minuto 88. Toda España celebra una nueva aparición milagrosa del futbolista del Arsenal demostrando que sabe estar en los momentos clave tal y como confiaba Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal.

Antes del torneo, el futbolista del Barça subió un vídeo a su canal de Youtube en el que respondía a varias cuestiones de todo tipo, tanto futbolísticas como de su día a día. Una de ellas le cuestionaba acerca de qué futbolista le parecía infravalorado y se quedó precisamente con el futbolista que anotó este viernes, Fabián Ruiz, además de Thomas Müller de entre los clásicos.

Tras la explicación de su hijo, Sheila Ebana contestó "Ferran Torres", aunque rápidamente destacó a Mikel: "Merino, del Arsenal. Yo soy muy fan de Merino", respondió insistiendo ante la cámara.

El tercer gol histórico de Mikel Merino para España

La confianza de Sheila Ebana le ha venido bien al compañero de su hijo ya que el centrocampista navarro ha repetido por partida doble su actuación estelar en los cuartos de final de la Euro 2024. Aquel día, en Stuttgart, emuló el mítico gol de su padre con Osasuna en la UEFA en el mismo estadio y anotó de cabeza el 2-1 ante Alemania para eliminar a la anfitriona camino del título en Berlín unos días más tarde.

En este Mundial, Mikel Merino ha vuelto a acostumbrarse a actuar como revulsivo y, desde ahí, rompió la lata ante Portugal en octavos de final batiendo a Diogo Costa tras un gran pase de Ferran Torres. Este viernes, en Los Ángeles, fue el más listo de todos para recoger un rechace de Lammens a disparo de Pau Cubarsí y poner el 2-1 que mete a España en las semis del Mundial ante Francia.