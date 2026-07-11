Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 00:38h.

España ya está en semifinales y Nico Williams ha vuelto a disputar minutos con la Selección

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España selló su pase a semifinales del Mundial tras imponerse a Bélgica en un partido de máxima tensión que se resolvió en los instantes finales gracias al agónico tanto de Mikel Merino. La selección sufrió hasta el último minuto para llevarse una victoria que le permite seguir soñando en el Mundial y citarse con Francia en la siguiente ronda. El encuentro también supuso el regreso de Nico Williams con la camiseta de España, una vuelta muy esperada tras un curso complicado para el extremo del Athletic. Sin embargo, más allá del triunfo, las redes sociales se llenaron de comentarios al interpretar que el atacante apenas había celebrado el gol decisivo de Merino, una imagen que generó cierta polémica durante la retransmisión.

Nico Williams, satisfecho con el trabajo de España

El propio Nico Williams quiso zanjar cualquier duda en declaraciones a TVE. "Lo he gritado con rabia", aseguró al ser preguntado por esa acción, antes de explicar que la realización televisiva pudo dar una impresión equivocada. El internacional español también habló de sus sensaciones tras volver a jugar con la selección. "Me siento liberado. El año ha sido de miseria. Pero la vida te golpea y hay que levantarse, para ayudar al equipo", confesó poco después en zona mixta. Sobre el sufrimiento del partido, bromeó: "Puedo comprarlo, pero está guapo hacer sufrir un poco. Ultimar los detalles y a seguir trabajando. Seguro que no os hacemos sufrir tanto". Además, reconoció que "más desde fuera" se vive el sufrimiento porque "ves los espacios y se sufre por tus compañeros", y añadió: "Trabajo día a día para que se pueda dar. A seguir por esta línea".

Con la vista puesta ya en Francia, Nico se mostró convencido de las opciones de España. "Mucha confianza. Cuando hemos jugado antes se decidió por pequeños detalles. Ahí se verá realmente lo que tenemos dentro", afirmó. También explicó que vuelve a sonreír gracias al apoyo recibido: "El grupo, desde el primer momento me apoyan. Volví. Está mi familia con amor incondicional, mi hermano y mi novia. Es un orgullo y no quiero hablar más que me voy a emocionar". Por último, elogió el momento de Merino: "Está haciendo algo inaudito. Todos aportan su granito de arena. Seguro que ante Francia tenemos algo que decir los jóvenes".