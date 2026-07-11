Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 14:10h.

José Andrés, en ElDesmarque, selecciona el plato que mejor representa a España en el Mundial

Antonio Orozco no dudó en retrasar su concierto en Almería para ver ganar a España: así vivieron el pase a semifinales

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José Andrés no quiso perderse el pase de España a las semifinales del Mundial tras superar a Bélgica en Los Ángeles. El chef asturiano, uno de los españoles más reconocidos en Estados Unidos y un firme defensor de la Selección en cada gran cita, atendió a ElDesmarque para analizar el momento del equipo de Luis de la Fuente, que ya piensa en Francia con el objetivo de alcanzar la gran final.

Para explicar el nivel de esta España, José Andrés recurrió a una metáfora gastronómica muy ligada a la identidad del país. El cocinero comparó a la Selección con un gran cocido, elaborado con paciencia, talento y la aportación de diferentes generaciones y estilos futbolísticos. Una receta que, en su opinión, refleja la diversidad de España y explica por qué el combinado nacional vuelve a ser uno de los grandes favoritos al título.

La metáfora de José Andrés para referirse a España

"España es tierra de grandes ollas y de grandes ollas que se cocinan poco a poco. España es un gran cocido, con muchos ingredientes que toman tiempo. Este equipo tiene tanto gente joven como mayor, entrenadores que han estado con muchos de los jugadores desde infantiles y juveniles, que los han visto crecer. Se ha cocido poquito a poco ese toque de balón que tiene esta selección. Es un juego que tiene influencia de Barcelona, de Guardiola, de Xavi, de Iniesta", cuenta el chef a Rafa Mainez.

"Pero España es mucho más. Es un gran cocido representado en todas las regiones, con ingredientes diferentes según el lugar. Y esta es España, una España diversa que nos hace ser un equipo muy complicado de jugarle y muy complicado de ganar. Por eso hemos sido líderes y favoritos. Ahora hay que marcar, porque Francia también tiene un equipazo, pero España tiene equipo para ganar a Francia y a cualquiera", zanja.