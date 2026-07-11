Lamine Yamal es la pesadilla de Kylian Mbappé: solo ha perdido dos veces ante él

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 12:42h.

Como si de una rivalidad generacional se tratara, Lamine Yamal y Kylian Mbappé se vuelven a ver las caras

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España ya está en las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Bélgica por 2-1 en un encuentro muy exigente que terminó decidiendo Mikel Merino. El siguiente obstáculo será Francia, en un duelo que enfrentará a dos de las grandes estrellas del fútbol mundial: Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Sobre el papel, el capitán francés llega como el líder ofensivo de una selección que vuelve a pelear por el título y que ha encontrado en sus goles el camino hacia las semifinales. Sin embargo, hay un dato que juega claramente a favor del extremo español: cada vez que ambos se han visto las caras, Lamine ha salido vencedor casi siempre. De hecho, el balance de sus diez enfrentamientos entre clubes y selecciones es contundente: ocho victorias para el jugador del Barcelona y solo dos para Mbappé.

Los dos comenzaron su particular rivalidad en los cuartos de final de la Champions League 2023-24. El Barcelona ganó 2-3 en París, pero el PSG remontó en Montjuïc (1-4) para avanzar a semifinales, en las que siguen siendo las únicas dos victorias del delantero francés sobre Lamine. Desde entonces, el guion ha cambiado por completo. España eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 con un inolvidable 2-1 marcado por el golazo de Lamine Yamal; el Barcelona goleó 0-4 al Real Madrid en el primer Clásico de Mbappé; levantó la Supercopa de España con un contundente 2-5; conquistó la final de la Copa del Rey tras imponerse 3-2 en la prórroga; volvió a ganar el Clásico liguero por 4-3; derrotó a Francia por 5-4 en las semifinales de la Nations League y, ya esta temporada, añadió otra Supercopa con un 3-2 sobre el conjunto blanco. Solo el triunfo madridista por 2-1 en LaLiga, en octubre de 2025, rompió momentáneamente una dinámica completamente favorable al internacional español.

Un dominio apabullante de Lamine ante Mbappé

Ese dominio en los precedentes coincide, además, con el excelente momento de forma de Lamine Yamal. Aunque el foco mediático suele centrarse en sus goles, el extremo está firmando un Mundial sobresaliente por su capacidad para desequilibrar, generar superioridades y decidir partidos con acciones que van mucho más allá de las estadísticas. Ante Bélgica volvió a ser uno de los futbolistas más influyentes de España, confirmando que llega en plenitud al gran duelo frente a Francia. Mbappé, por su parte, también atraviesa un momento extraordinario y está sosteniendo a los de Didier Deschamps con sus tantos, por lo que el choque enfrentará a dos jugadores que están marcando las diferencias en el torneo.

La historia, sin embargo, juega a favor de Lamine Yamal. Con solo 18 años, ha conseguido convertir los enfrentamientos contra Mbappé en un escenario especialmente favorable, tanto con la camiseta del Barcelona como con la de España. Ocho victorias en diez partidos no garantizan nada en una semifinal mundialista, pero sí dibujan una tendencia difícil de ignorar. El martes volverán a cruzarse en un partido con un billete para la final en juego. Mbappé buscará cambiar el rumbo de una rivalidad que hasta ahora le ha sido esquiva; Lamine intentará confirmar, una vez más, que se ha convertido en la gran pesadilla futbolística del francés.