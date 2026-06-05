El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic: un fichaje con competencia

Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 09:17h.

El club azul centra sus esfuerzos en la llegada del técnico

El Oviedo negocia por varios entrenadores con el favorito en espera: "A ver qué sucede"

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El Real Oviedo afrontó la última parte del campeonato doméstico conociendo su futuro deportivo. El descenso no cogió por sorpresa al club azul ni a su dirección deportiva. Así lo demuestran las incorporaciones ya oficializadas para tratar de regresar a Primera División, y aunque los esfuerzos se centran en la contratación del entrenador, hay más objetivos en mente.

Sin Fede Viñas, máximo artillero carbayón en el pasado curso, el Oviedo demanda gol. Reforzar el ataque demanda un esfuerzo económico, aunque en las oficinas azules están muy pendientes de una decisión de Edin Terzic en el Athletic Club que puede abaratar costes.

El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic

Según informa La Nueva España, Urko Izeta es uno de los candidatos a reforzar el ataque asturiano el próximo curso. Tras un gran rendimiento en el CD Mirandés, el futbolista de Aia ha vivido un año de escasas oportunidades en el equipo bilbaíno. Con la salida de Ernesto Valverde al atacante se le abría una posibilidad en clave rojiblanca, pero todo hace indicar que Edin Terzic no contará con él.

A la espera de la llegada del preparador germano, Urko Izeta está citado para realizar la pretemporada con el Athletic. Solo un gran impacto veraniego cambiaría la decisión del nuevo técnico y ahí quiere pescar el Oviedo.

Con muchos equipos interesados en Segunda División, el equipo azul tratará de convencer al punta de los leones con un proyecto que apunte al ascenso. Por el momento, mero interés sin ofertas formales, pero una vez se cierre la contratación del nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere, el nombre de Urko Izeta será analizado por el futuro cuerpo técnico. El ariete, que gusta y mucho en las oficinas azules, ya estuvo sobre la mesa en ventanas de transferencias anteriores.