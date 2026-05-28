Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 07:24h.

El mandamás del Grupo Pachuca vuelve a señalar a Veljko Paunovic

El Oviedo afronta un dilema por el fichaje de Juan Cruz: un hándicap y dos escenarios

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Los errores cometidos por el Real Oviedo durante su travesía por LALIGA EA Sports 2025/26 no se pueden negar. Ni siquiera por un Jesús Martínez que, meses más tarde, volvió a enfrentarse a las preguntas de la prensa asturiana. Tras el descenso, el mandamás del Grupo Pachuca respondió y reconoció fallos en el mercado. Razón que le lleva a cambiar el modelo carbayón.

Al tratar el tema de los fichajes en Primera División, Jesús Martínez volvió a señalar a Veljko Paunovic. El mercado veraniego condicionó en demasía la plantilla azul, y aunque el empresario mexicano no estaba de acuerdo en algunas incorporaciones, ofreció barra libre al entrenador.

Unos errores pasados que, como confirmó en su rueda de prensa, le llevan a decantarse por un nuevo modelo en el mercado. El Oviedo ya no fichará tanto y busca perfiles concretos para armar un equipo de garantías en la categoría de plata.

Jesús Martínez cambia el modelo del Real Oviedo en el mercado de fichajes

Los reproches a Veljko Paunovic. "El responsable soy yo. Paunovic, que es un gran entrenador, influyó mucho en mí, en muchos jugadores, muchos de esos que tu dices que algunos ni tuvieron minutos. Ilic nos costó mucho dinero, Ejaria también fue elección del técnico, hicimos inversiones gordas".

Habrá cambios en la forma de fichar. "Posteriormente nosotros elegimos algunos jugadores que no dieron el rendimiento deportivo. Estoy de acuerdo contigo y esperando que no vuelva a pasar. En lugar de traer 15, traer tres o cuatro Fede Viñas o tres o cuatro Aarón Escandell y no traer 15 y tener un equipo con mejor calidad".

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La gran obsesión de Jesús Martínez. "La primera división es otro nivel, otros presupuestos. Cuántas veces el equipo estuvo ahí peleándola todo el partido. Para invertir en la cantera es mi obsesión de tener esta ciudad deportiva. No guiarme como me guie, de darle a veces el cien por cien del poder de decisión de traer jugadores al técnico".