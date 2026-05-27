El Oviedo afronta un dilema por el fichaje de Juan Cruz: un hándicap y dos escenarios

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 10:21h.

La planificación azul seguirá adelante, aunque sufre un revés inesperado

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El Real Oviedo ha sufrido esta semana un importante revés por su planificación. El 'no' de Cata cuando todo parecía que aceptaría el reto de la dirección deportiva azul altera en parte la hoja de ruta en el mercado. El foco se concentra ahora en la búsqueda del sustituto de Guillermo Almada con una larga lista de futuribles para el banquillo sobre la mesa. Una decisión que aparca movimientos como el de Juan Cruz.

Según avanza La Nueva España, el Oviedo estaba meditando seriamente lanzarse a por el fichaje del lateral izquierdo aprovechando su apetecible situación contractual. Tras seis años naturales en Osasuna, Juan Cruz y el club rojillo separarán sus caminos el próximo 30 de junio.

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El futbolista madrileño, asentado en LALIGA EA Sports, escuchaba la propuesta carbayona, aunque la negativa de Cata al Real Oviedo implica afrontar un dilema de mercado. Por este fichaje, el club azul cuenta con dos escenarios y un hándicap.

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El dilema del Real Oviedo por el fichaje de Juan Cruz

Con la cesión de Javi López finalizada, Rahim Alhassane se quedaba como único lateral izquierdo de la plantilla asturiana. La actual dirección deportiva, con el visto bueno de México, rastreaba el mercado para apuntalar esta demarcación. Una situación que de forma paralela se trasladó a un Cata que, mientras negociaba su llegada al Carlos Tartiere, puso sobre la mesa el nombre de Juan Cruz.

Ahora, sabiendo que no se reencontrará con la mano derecha de Braulio Vázquez, el Oviedo debe superar este hándicap por el fichaje del defensor. Los escenarios están claros, pero por el momento, el club no se ha decantado por ninguno de ellos.

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Seguir adelante con la operación o frenar el interés tras el 'no' de Cata. Este es el dilema que debe afrontarse en los próximos días en las oficinas del Carlos Tartiere. Aunque la llegada de Juan Cruz se valoraba de manera positiva por los miembros de la parcela deportiva azul, ahora todos los huevos se ponen en la cesta del futuro entrenador.