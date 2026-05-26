La opción favorita para la dirección deportiva se cae: el nuevo plan del Real Oviedo

Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 17:46h.

El Real Oviedo se fija en una de las relevaciones del año para su banquillo: varias incógnitas por resolver

Llevaba tiempo en el radar carbayón

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El Real Oviedo trabaja con varios frentes abiertos. Por un lado, la confección de la plantilla del próximo curso en LALIGA HYPERMOTION tras el descenso. Por otro, ejecutar los retoques que se buscan en las oficinas, añadiendo la figura del director deportivo y descargando de esas funciones a los actuales integrantes. Para esa labor el favorito era José Antonio Prieto Cata, de Osasuna, aunque esta alternativa parece haberse caído en las últimas horas.

Tal y como informa Deportes Cope Asturias, las negociaciones entre el Real Oviedo y Cata no han llegado a buen puerto. El director deportivo de Osasuna era la opción favorita para cumplir esa misma función en el conjunto carbayón la próxima temporada. Todo estaba bien encaminado, aunque en entendimiento se ha roto en los últimos flecos del acuerdo.

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La situación ha pillado incluso por sorpresa al Oviedo, sabedor del interés de Cata desde hace meses en este proyecto. El todavía secretario técnico rojillo incluso dejó claro que si Osasuna descendía no saldría de la entidad, abriendo la puerta a cualquier cambio si lograba la salvación. Incluso recalcó su intención de buscar nuevos retos la próxima temporada. Ahora está por ver qué camino toma cada uno para el año que viene.

El plan del Oviedo

Con la búsqueda de un nuevo entrenador y la llegada de refuerzos con cuentagotas a la espera de armar el proyecto, el Oviedo se topa de lleno con otro obstáculo: la llegada del nuevo director deportivo. Agustín Lleida y Roberto Suárez seguirán a los mandos de esta labor hasta que llegue la persona adecuada. El plan del club en estos momentos no es otro que seguir peinando el mercado en busca del director deportivo idóneo que encabece el barco azul en LALIGA HYPERMOTION.