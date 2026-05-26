Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 16:51h.

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El ruso perdió en la primera ronda de París

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Cada torneo de tenis deja tras de sí un reguero de curiosidades y momentos interesantes. Roland Garros no iba a ser menos. La última imagen llamativa la protagonizó el tenista ruso Daniil Medvedev, quien cayó derrotado en la primera ronda por el número 97 del mundo. El cabreo alrededor del jugador se extendió hasta su pareja Daria, quien también le echó la bronca durante uno de los puntos.

Antes de sacar, Medvedev se acercó hasta donde estaba su pareja y Daria no dudó en reprocharle que no se quejara del calor que hacía. "Todos tenemos calor, todos lo estamos pasando mal. Tenemos que comportarnos bien", decía Daria. "Cuando empiece a encontrarme en la pista, empezaré a portarme bien", respondía Medvedev.

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Medvedev mantiene su maleficio en París

Es tan habitual que casi no sorprende, pero el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo y actual 8 de ránking cayó en primera ronda de Roland Garros por sexto año en su carrera, el segundo consecutivo, esta vez contra el australiano Adam Walton, 97 del mundo, invitado por los organizadores.

En uno de sus crónicos partidos crispados, con numerosos enfrentamientos con el público, que tampoco son inhabituales, Medvedev sucumbió en cinco sets, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tras tres horas y 22 minutos de batalla. El ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 volvió a demostrar que la tierra batida no es su superficie de predilección, que ya había quedado patente al inicio de la gira de este año cuando el italiano Matteo Berrettini le endosó un doble 6-0, el primero que recibía en su carrera a los 30 años.

Capaz de lo mejor y lo peor, Medvedev elevó el listón en Madrid, donde alcanzó los octavos de final, y sobre todo en Roma, donde amagó con dar la sorpresa en semifinales contra el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, que acabó por levantar el trofeo. Walton, de 27 años, que nunca antes había derrotado a un tenista del top-10, sumó su segunda victoria en Roland Garros, tras la lograda el año pasado, y la cuarta en Grand Slam, donde nunca ha superado la segunda ronda.

Para hacerlo por vez primera tendrá que superar al estadounidense Zachary Svajda, 85 del ránking, debutante en el torneo a sus 23 años, verdugo en primera ronda del australiano Alexei Popyrin, 61 del mundo, 3-6, 6-3, 7-6(3) y 7-5.