Pedro Martínez, a gritos con su rival en Roland Garros y casi llegan a las manos

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAY 2026 - 09:58h.

El tenista español se clasificó a la siguiente ronda de Roland Garros pero tuvo una discusión con su rival que casi llega a las manos

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Pedro Martínez ya está en la segunda ronda de la fase previa de Roland Garros, aunque su victoria ante el japonés Rei Sakamoto terminó pasando a un segundo plano. El tenista valenciano venció al nipón 6-2 y 7-5 en un partido que parecía ser uno más dentro de la fase clasificatoria del torneo francés, pero que acabó con una escena de máxima tensión sobre la pista. La discusión entre ambos jugadores tras el último punto obligó al juez de silla a bajar de su puesto para separar a los dos jugadores y evitar que el enfrentamiento fuera a más. Pese a la noticia de que Carlos Alcaraz no estará en Wimbledon por lesión, la jornada de ayer fue positiva para el tenis español ya que además de la victoria de Pedro Martínez, Roberto Carballés ganó su partido y los dos se suman a Alejandro Moro Cañas y Pablo Llamas en la siguiente ronda.

El incidente de Pedro Martínez en Roland Garros con Rei Sakamoto

El partido entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto estaba siendo uno más en la ronda clasificatoria de Roland Garros pero una vez acabado el encuentro, la tensión entre los dos jugadores explotaría. En primer lugar, los dos tenistas tuvieron un cruce verbal cuando estaban separados por la red y se dirigían al puesto del juez de silla para realizar el saludo tradicional al finalizar los partidos. Acto seguido, el jugador nipón siguió hablando mientras se alejaba de donde estaba Pedro Martínez y es en ese momento cuando la discusión verbal estuvo a punto de ir a más. El incidente no llegó a las manos de milagro porque el árbitro fue quien lo impidió ya que bajó de su puesto para separar a los dos tenistas.

Más allá de la polémica, Pedro Martínez consiguió sacar adelante un partido importante para seguir vivo en París. El español firmó una actuación sólida y ahora buscará seguir avanzando rondas en una fase previa de Roland Garros que arrancó con pleno de victorias para los representantes españoles masculinos. No fue lo mismo en la categoría femenina donde sí ha habido una derrota. Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Guiomar Maristany ganaron sus partidos, pero Andrea Lázaro perdió ante Mayar Sherif.